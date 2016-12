Kardinál Vlk: Nezapomínejte na lidi kolem vás a dělejme radost jeden druhému

Teplicko - Byť je bytostně spjatý s Líšnicí u Milevska, kde se narodil a prožíval své nejkrásnější, tedy dětské Vánoce, s Lažištěm, Záblatím, posléze Rožmitálem pod Třemšínem, kde spravoval coby začínající kněz tyto malé farnosti, se Šumavou a jihem Čech, kde řadu let působil, jezdívá v posledním období čím dál raději na Teplicko.

Kardinál Vlk požehnal Jezulátkům z Duchcova Foto: Libuše Maxová

Kardinál Miloslav Vlk začal objevovat krásy Krušných hor, Fláje, Moldavu, Komáří vížku, ale také Dubí. Má tu řadu přátel a nových známých, za nimiž rád přijíždí, aby si s nimi nejenom poseděl a popovídal, ale aby tu rovněž relaxoval. Přechodným domovem se mu na ony dny stává fara v Novosedlicích u otce Patrika.

„Člověku není dobré být sám. A to v jakémkoli věku. Vzpomínám na svou tetu v jejích posledních hodinách života, jak byla ráda, že jsme byli spolu, že jsem ji držel za ruku. Přál bych všem, aby mohli být co nejvíce se svými blízkými, aby nezapomínali na své přátele, a to nejenom ve chvílích nejtěžších.

Právě teď je nejlepší příležitost se s nimi sejít, vánoční čas k tomu vyzývá," říká kardinál Vlk, aby následně připomněl ještě jeden moment, který k Vánocům nerozlučně patří:

„Když jsem dával v minulých dnech požehnání porcelánovým Pražským Jezulátkům, která vytvořili v duchcovském závodě Royal Dux podle původní sošky vzniklé ve Španělsku kolem poloviny 16. století a dovezené Polyxenou z Lobkovic v r. 1628 do Prahy a věnované řádu karmelitánek, připomněl jsem si slova této ženy, když sošku předávala: Mějte ji v uctivosti a dobře se vám povede.

Porcelánová Jezulátka, kterým jsem požehnal, mají své majitele a všichni je chtějí někomu darovat. Neb je mají v uctivosti a chtějí dát najevo obdarovaným, že si přejí, aby se jim dobře vedlo. Právě umět a chtít druhé obdarovat, ať už čímkoliv, třeba jen maličkým dárečkem, ale s láskou, to je potřebné, chvályhodné, vyvolávající radost. Radost dvojí obdarovaného, ale i toho, který obdarovává! Na toto by neměl nikdo z nás zapomenout, zejména teď v období vánočním! Nezapomínejte na lidi kolem vás a dělejme radost jeden druhému! " (lmax)