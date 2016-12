Kauza ROP Severozápad nesouvisí s obdobím od znovuspuštění

Ústecký kraj - Aktuální kauza Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, ve které policie obvinila 24 lidí, nijak nesouvisí s fungování úřadu a programu od jeho znovuspuštění v roce 2013. ČTK to řekl předseda výboru ROP Severozápad Milan Pipal (KSČM). ROP odmítá, že by vznikla škoda ve výši 13,9 miliardy korun, jak naznačuje policie. Drtivá většina vyšetřovaných projektů byla certifikována ministerstvem financí a proplacena Evropskou unií.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ V. Šimánek



Mezi 24 obviněnými jsou politici z Ústeckého a Karlovarského kraje, velkou část obviněných tvoří hodnotitelé projektů. Experti jednotlivé projekty hodnotili a bodovali až do pozastavení programu. Byla mezi nimi i řada lidí s vazbami na politické strany nebo jejich členy. ROP Severozápad se znovuspuštěním programu na podzim 2013 systém hodnocení projektů zcela změnil. "Měnily se metodiky, vyřadil se takzvaný třetí systém hodnocení, kdy to zastupovaly politické špičky. Už to podléhalo čistě úřednickému řešení, včetně. hodnotitelů, kteří měli nastavená jasná pravidla. Za předpokladu, že se hodnotitelé lišili příliš od sebe, nastoupil další hodnotitel," řekl ČTK Pipal.

Současné vyšetřování podle Pipala nijak nesouvisí s projekty, které přišly po roce 2013. "Rozhodně nesouvisí," zdůraznil Pipal. Policie prověřuje desítky projektů z období od počátku programu do jeho pozastavení. Především dobu, kdy v ROP Severozápad působil jeden z obviněných Petr Kušnierz. Ten působil nejprve jako expertní hodnotitel, později jako ředitel úřadu ROP. Místo opustil poté, co by v roce 2011 zatčen a obviněn za korupci při hodnocení projektů. Soud ho nakonec pravomocně potrestal pěti lety vězení. O rok později byl s dalšími lidmi obviněn znovu, tentokrát kvůli ovlivňování projektů. Sedmiletý trest, který mu letos v březnu vyměřil ústecký krajský soud, je zatím nepravomocný.

Téměř všechny projekty, které ROP Severozápad do roku 2011 podpořil a které jsou velmi pravděpodobně předmětem vyšetřování, podle Pipala certifikovalo ministerstvo financí a následně proplatila Evropská unie. Že by vznikla škoda dosahující téměř 14 miliard korun Pipal ostře odmítá. "Zkuste definovat škodu, když vidíte, že ten objekt stojí před vámi, zkuste definovat škodu, když vidíte, že to slouží lidem. Já vidím, že tady škoda nevznikla. Ano, vzniklo možná ovlivnění, zdůrazňuji možná ovlivnění zájmů Evropské unie, ale to je věcí konkrétních osob. Ta škoda prakticky nevznikla, protože ty projekty, co byly realizované, zůstávají a slouží," dodal Pipal.

ROP Severozápad vznikl v roce 2006. Rozděloval evropské dotace pro Ústecký a Karlovarský kraj. Za svého působení podpořil 536 projektů měst, krajů i soukromých společností 19,4 miliardy korun. Nepodařilo se ale vyčerpat všechny připravené peníze, zbylo asi 3,5 miliardy. Hlavní roli v tom hrálo téměř dvouleté pozastavení programu kvůli podezření z korupce. Evropská komise vyměřila za chyby v programu sankci ve výši zhruba dvou miliard korun. Zaplatily ji oba kraje společně se státem.