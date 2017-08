Kde je bída, daří se radikálům. V Ústeckém kraji řádí nejvíc

Ústecký kraj - Sever Čech a Moravy nevévodí pouze statistikám nezaměstnanosti či znečištěného ovzduší. Aktuální údaje ministerstva vnitra řadí tyto regiony také na špici problémů s extremismem. Nejvíce radikálů v rámci celého Česka pak policie zadržela v Ústeckém kraji.

Ministerská zpráva shrnuje údaje z prvního pololetí tohoto roku. „V Ústeckém kraji a na severu Moravy je tato kriminalita dlouhodobě nejvyšší. S tím souvisí ne příliš příznivá sociální situace, a tedy i větší náchylnost lidí k extremistickým projevům,“ upozorňuje ústecký psycholog a soudní znalec Josef Kovářík.

V souvislosti s extremismem vyšetřuje policie v Ústeckém kraji 16 osob, které se měly dopustit celkem 13 extremistických činů. V Moravskoslezském kraji je to 11 osob a v Praze 6 osob.

Levicoví extremisté jsou aktivnější než ti pravicoví, avšak jejich činy se podle ministerstva potýkají s vyčpělostí témat a s nezájmem širší veřejnosti.

PŘÍMÉ AKCE

Jako příklad uvedla zpráva červnový klimatický kemp na Mostecku, do jehož příprav se zapojili i dlouholetí aktivisté anarchistického hnutí, kteří mají velmi blízko k přímým akcím. „V tomto případě měly znamenat blokády či jiné formy zabránění těžbě uhlí,“ zmiňuje zpráva, přičemž k blokádám nakonec skutečně došlo.

Podle bezpečnostního experta Martina Kollera je však dnes už obtížné rozlišovat mezi levicovými a pravicovými tendencemi.

„Toto klasické dělení už nemá smysl. Za levicové extremisty se považují i lidé, kteří jsou svými názory spíše fašisty. Problémem je, že se ve zprávě nemluví o politických neziskových organizacích, protože by si ministerstvo vnitra muselo sáhnout do svědomí. Některé z nich finančně podporuje, ačkoli to jsou filiálky různých zájmových skupin, a to i podporujících nelegální migraci,“ míní Koller.

Na levou stranu názorového spektra zpráva umisťuje i akce squatterů, ačkoli dnešní squatteři nemají podle Kollera nic společného s hnutím ze 60. let 20. století, kdy šlo o sociální hnutí. „Dnes jde spíše o aktivisty pravicové orientace napojené například na zelené, které zastupuje Matěj Stropnický. Vybírají si mediálně přitažlivé domy,“ soudí Koller.

PRAVICE BEZ SÍLY

Českolipský psycholog Miroslav Hudec se současnému vývoji na poli extremismu nediví. „Oficiální politika se orientuje stále pravicověji. Proto se ozývá především levicová kritika. Irituje ji směřování vlády. To se projevuje i v četnosti protestů,“ připomíná Hudec.

Pravicovou extremistickou scénu vidí ministerstvo vnitra roztříštěnou. Důvod? Doplácí na atmosféru nedůvěry, osobních nepřátelství a často i nesrozumitelných postojů. To ovlivnilo i neonacistické spektrum.

„Extremisté se snaží profitovat také na problémech s nelegální islámskou migrací. Ale nemají šanci. Politici, kteří se zaměřují prvoplánově na nebezpečí nelegální migrace, jako například Okamura, k problému přistupují sice radikálně, ale jejich přístup je stále systémovější, racionálnější. Proto pravicovému extremismu tuto agendu odebírají,“ hodnotí situaci Kovářík.

DOMOBRANA USYCHÁ

Zpráva zmiňuje také dva domobranecké spolky Národní domobranu a Československé vojáky v záloze za mír.

„Vypadá to, jako by ministerstvo stavělo obě organizace na stejnou úroveň. Ve skutečnosti jsou vojáci v záloze, až na zbytečně proruské tendence některých představitelů, asi takovými extremisty jako parašutisté, kteří zlikvidovali Heydricha. Naopak vedení Národní domobrany je zřetelně antisemitské,“ myslí si bezpečnostní expert Martin Koller.