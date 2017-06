Ke Dni dětí dostaly děti ve Zvonečku nové hřiště i s lanovým centrem

Krupka - Díky kvalitnímu materiálu by hřiště mělo vydržet pro několik generací.

„Hurá!", zazněl radostný pokřik dětí, které se hned po přestřižení pásky vydaly prozkoumat všechny hrací prvky a lanové centrum svého nového hřiště. Lepší dárek ke Dni dětí by si v Mateřské školce Zvoneček jen těžko mohli přát.

NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PENÍZE NEBYLY

Nové hřiště za téměř milion korun je v části zahrady, která byla už dlouho zarostlá křovím. „Bývaly tu kdysi prolézačky, houpačky a dřevěný domeček na hraní. Na těch se ale podepsal zub času a navíc neodpovídaly bezpečnostním normám, takže byly už někdy před patnácti lety odstraněny a prostor zarostl křovinami," dozvěděli jsme se od paní učitelek.

„Před pár lety jsme uvažovali i o tom, že bychom tu mohli mít dopravní hřiště. Projekt se sice zpracoval, ale nenašly se peníze na jeho vybudování," řekla během slavnostního otevření lanového hřiště ředitelka mateřské školy Ludmila Kváčová.

„Mám velkou radost, že se mi podařilo dát dohromady financování špičkového vybavení hřiště s herními prvky a lanovým centrem pro krupské děti ze Zvonečku," svěřil se ředitel závodu Knauf Insulation Jan Brázda, hlavní sponzor a iniciátor projektu.

S myšlenkou udělat hřiště pro děti oslovil obchodní partnery, s nimiž Knauf Insulation spolupracuje. „Sedm statečných", kteří se na úspěšné akci podíleli, se pak ve čtvrtek společně těšilo z pohledu na hrající si děti. Ty se jim kromě poděkování odměnily i hezkou písničkou a keramickým zvonečkem.

Zhotovení jednotlivých součástí hřiště provedla firma TR Antoš, která staví podobná hřiště po celé České republice. K jejich nejznámějším patří Zábavný park Mirakulum v Milovicích. Ještě než mohly hřiště vyzkoušet děti, zabydlela se tu kosice, které stačila hrubá stavba na to, aby si pod stříškou udělala hnízdo a vyseděla dvě mladé.

Ani hrající si děti jí neodradily a o své potomky se vzorně stará. Děti jsou na ptáčky, kterých je tu v zahradě celá řada, zvyklí. Dokud rostly v zahradě ořešáky, bývaly tu častými návštěvníky i veverky.

Pro Knauf Insulation je nové dětské hřiště dalším z řady projektů, který v Krupce společnost podpořila.

„Za více než deset let působení v krupské průmyslové zóně jsme ze svých zisků do našeho okolí vrátili více jak 15 milionů korun a stovky hodin práce firemních dobrovolníků. Sám se těmto projektům rád věnuji. Někdy je ale zapotřebí udělat velkou věc a zdroje zacílit jedním směrem. Již jednou jsme to se svými partnery udělali. V roce 2011 jsme sdružili prostředky a postavili dětem za 1,7 milionů korun hřiště v Krupce Nových Modlanech. Dodnes to hřiště vypadá skvěle a přináší spoustu zábavy a radosti," říká Jan Brázda a dodává:

„Z grantu KI 2016 jsme už školce pomohli financovat náhradu desítek vzrostlých napadených smrků, které se musely vykácet. Zjistil jsem přitom, že ředitelka Ludmila Kváčová a její tým jsou fajn parta, která do obnovy zeleně „zatáhla" i spoustu rodičů. Ti se společně s dětmi o vysazené stromy dodnes starají. A tak jsem rád, že jsme jim teď společně postavili i nové hřiště."

Instalace hřiště trvala i s technologickými přestávkami necelé dva měsíce.

„Celé hřiště je postavené z kvalitního akátového dřeva, které je na stavbu takových hřišť jedním z nejvhodnějších. Dřevo nemá žádnou povrchovou úpravu a veškerý použitý materiál je samozřejmě zdravotně nezávadný. Vzhledem k použitému materiálu poskytujeme na hřiště garanci 10 let. Zkušenosti však ukazují, že určitě vydrží v odpovídající kvalitě několik generací," uvedl ke stavbě hřiště a použitému materiálu zástupce zhotovitele Jan Zahradníček.

Kromě lanového hřiště s věží, mostem, skluzavkou, prolézačkami a houpačkami tu mají děti na hraní i veliké pískoviště s plachtou a časem na zahradu přibude ještě altánek, kde si budou moci na svačině pochutnat pěkně ve stínu.