Keramický kroužek je klasika, děti ale už chtějí i parkour nebo in line

Teplice - České děti patří v mimoškolních aktivitách a kroužcích mezi ty nejvytíženější. Nechte je zkusit, co je baví, radí odborníci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Hutr

Skákat na koni, střílet ze vzduchovky, tančit, vařit, ale také třeba naučit se jezdit na kolečkových bruslích. I s takovými přáními chodí děti k zápisu do volnočasových kroužků v teplickém okrese. Nabídka domů dětí a dalších zájmových organizací je pestrá. O tom, kam rodiče dítě nakonec zapíší, rozhoduje také cena.

„Zájemci se hlásili už během prázdnin. Nejvíce přihlášek ale přišlo v prvním týdnu školního roku,“ říká Petra Svobodová z Úpořin, která učí děti jezdit na koni. Tradiční nabídku mají pro letošní rok domy dětí a mládeže. „Nabízíme 14 pohybových a tanečních kroužků, 17 výtvarných a keramických klubů, 8 různých hudebních kurzů v rámci individuální výchovy, 8 modelářských a technických klubů,“ vypočítává z dlouhého seznamu teplického domu dětí jeho ředitel Aleš Perch. Nabídku doplňují ještě přírodovědné a společensko vědné kroužky i sportovní oblasti.

Rodiče mají z čeho vybírat. Jedním z faktorů je cena. Například za taneční kroužek v DDM zaplatíte za rok od 1300 do 1500 korun. Pokud chcete své dítě dát do jezdeckého kroužku, tak si připravte měsíčně 500 až 600 korun, což v celoročním součtu vyjma prázdnin vychází na 6000 tisíc korun.

Zájem je o tradiční kroužky. Provozovatelé zájmových spolků na Teplicku se ale snaží také reagovat na současné trendy a podle reakcí zájemců upravovat své zaměření. „Kromě stále více oblíbeného florbalu jsme zařadili do programu relaxační tai chi, ale také trendové in-line bruslení či nově biatlon a longboarding,“ podotýká Aleš Perch z teplického domu dětí a mládeže.

Co se týče mimoškolních aktivit a kroužků, patří české děti mezi ty nejvytíženější. Kapacity některých zařízení někde ani nestačí. V nabídkách převládají sportovní oblasti, za nimi hned umělecky zaměřené.

Nechte je zjistit, co je to pravé

Podle odborníků by rodiče měli dát dětem možnost vyzkoušet si i více kroužků najednou. Aby zjistili, co je baví. Zároveň by je ale neměli přetěžovat. Třináctiletá Miluška hraje už tři roky na zobcovou flétnu. Kromě toho stíhá během týdne ještě dva tréninky s tenisovou raketou v ruce. Na další zájmové činnosti jí už nezbývá čas. „A to bych ještě chtěla chodit do keramiky,“ směje se. „A kdy by ses učila?“ reaguje hned vedle ní stojící maminka.

Některé zájmové spolky nabízejí aktivity i pro dospělé. Třeba bílinský dům dětí má v nabídce rodinný kroužek Klokánek. Děti s rodiči sem mohou v rámci kroužku chodit na zábavný cvičební a hravý program.