Konec převařování vody. Moldava opravila potrubí

Moldava v Krušných horách - Vodovodní řad je šedesát let starý. Obec shání peníze na jeho kompletní rekonstrukci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Vleklé potíže se zásobováním vodou v části Moldavy by měly být vyřešené. Úniky pitné vody z řadu horská obec odstranila. Převařovat vodu tak už nemusí asi padesátka lidí.

„Byl to neplánovaný zásah do našeho rozpočtu. Ale museli jsme úniky zastavit a opravit,“ řekla místostarostka Moldavy Eva Kardová.

Potrubí je v majetku obce. Opravy ji vyšly zhruba na 200 tisíc korun. „Peníze jsme museli vzít jinde v rozpočtu třeba z plánované rekonstrukce poškozené střechy na obecním úřadě či místo výměny kuchyňských linek v obecních bytech,“ dodala Kardová.

HROZILO ZNEČIŠTĚNÍ

Kdyby to obec neudělala, hrozilo znečištění celého vodovodu. „Úniky byly v lokalitě, kde je ekologická zátěž po zemědělství. Jsou tam staré jímky, ze kterých by se mohly škodlivé látky dostat do systému,“ přiblížila místostarostka.

Vodovodní řad v horách je až 60 let starý. A práská poměrně často. „Největší problém je najít místo, kde voda uniká. Bohužel neexistují žádné plány sítě. Potrubí je tři metry pod zemí a často špatné přístupné. Ale už máme svoji techniku, nakoupili jsme různé ventily a spony a řešíme si to sami,“ popsala Kardová.

Ideální by podle ní bylo vodovod kompletně zrekonstruovat. „Snažíme se získat nějaké dotace, sami nejsme schopní to utáhnout,“ nechala se slyšet místostarostka. Obec vlastní tři vodárny. Vodou zásobuje celkem 150 lidí.

Své trable s vodou mají i v Dubí. Konkrétně v městské části Mstišov mají problémy s tlakem vody. „V horních partiích města se mnohdy tlaku nedostává a ve spodní části města naopak je tlaku nadbytek. Ukazuje se, že největší problém je ve Mstišově, a sice v oblasti Dvojhradí. Jedná se jen o několik domů, ale i tam musí být vše v pořádku,“ říká starosta Dubí Petr Pípal.

Dodávka pitné vody do těchto domů ovlivňuje celou situaci ve Mstišově, protože je zapotřebí držet v určité rovnováze tlaky vody v systému.

„Definitivně se ukazuje, že jediným trvalým řešením je vybudování nové menší vodárny pro Mstišov a přímé napojení na přivaděč z Flájí. Dříve horní část Mstišova posilovala vodárna z oblasti Košťanského zámečku. Ta však dosloužila a nyní sem jde voda pouze od Pozorky,“ vysvětluje starosta.

POMOHL BY PŘIVADĚČ

Flájský přivaděč přichází do Dubí podle silnice I/27 od Střelné. Aby se pitná voda dostala do lokality Dvojhradí, musí urazit dlouhou cestu podle koupaliště na Ruskou ulici, pak dolů do Pozorky, následně „běží“ po ulici K. H. Borovského do ulice Mírová a potom až po Mírové ulici do Mstišova. Tam musí zdolat problematické převýšení směrem k Dvojhradí.

„Přitom nejbližší dům ve Mstišově je necelých 500 metrů od flájského přivaděče, který vede nad Mstišovem. Proto by zde zcela logicky mělo dojít k přímému napojení této lokality na přivaděč a bude na další desítky let problém vyřešený. V ostatních částech města výraznější problémy nemáme a po drobných úpravách by měla být situace v zásobování pitnou vodou stabilní,“ myslí si starosta Pípal.