Konference v Teplicích potvrdila Sobotku

Teplice - Předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka získal další nominaci na březnový sjezd strany. Za předsedu ho nadále chtějí i v Ústeckém kraji. Rozhodli o tom delegáti krajské konference, která se konala v sobotu v Teplicích v Krušnohorském divadle.

Premiér Bohuslav Sobotka. Foto: ČTK/Kateřina Šulová

Na místo statutárního místopředsedy podporují krajští sociální demokraté ministra vnitra Milana Chovance. Řekl to předseda krajské ČSSD Miroslav Andrt.

Krajská ČSSD má i svého kandidáta na řadového místopředsedu, stal se jím poslanec Jaroslav Foldyna.

„Bylo to prakticky jednomyslné, nikdo nebyl proti, zdrželi se asi jen dva nebo tři lidé," přiblížil ČTK Andrt výsledky hlasování.

Krajská ČSSD vyšle na sjezdu do boje o post řadového místopředsedy poslance Foldynu. Podle Andrta by mohl přinést do vedení ČSSD oživení. „Nejlépe adresuje problémy Ústeckého kraje coby strukturálně postiženého regionu právě on. Má poměrně dobrý tah na branku v tom jít po příčinách problémů a společně potom máme možnost něco změnit," vysvětlil Andrt.

Nikdo jiný nominaci na místo řadového místopředsedy od ČSSD v Ústeckém kraji nezískal.

„Myslíme si, že by bylo košer, aby doběhlo kolečko krajských konferencí, mohou se ještě objevit nějaké jiné zajímavé osobnosti, o kterých by se mělo diskutovat. A my jsme připraveni se bavit se o nějaké podpoře třeba širšího týmu pana předsedy. A určitě budeme usilovat o to, aby se tam objevil náš kandidát z Ústeckého kraje," dodal Andrt.

Sobotka má zatím podporu všech krajů, které dosud konference uspořádaly. Stejně úspěšný je obhájce funkce prvního místopředsedy ministr vnitra Milan Chovanec.

Toho na březnovém sjezdu v Brně vyzve k souboji poslanec a kritik současného vedení ČSSD Jeroným Tejc.

Delegáti zároveň potvrdili Andrta na pozici krajského předsedy. Politik z Litoměřicka, který je nově radním Ústeckého kraje, vedl krajskou ČSSD už v uplynulých dvou letech.