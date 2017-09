Kostel zažil svatbu skoro po 70 letech. Zdevastovaný interiér nevadil

Hrobčicko /FOTO/ – Štěpánka Šebková a Štěpán Veselský si kostelík vybrali i kvůli podobě, jakou místo získalo po rekonstrukci.

Renovovaný kostel Sv. Jakuba Většího v Mrzlicích na Hrobčicku ožil nečekanou slavnostní událostí. Své „ano“ si v něm řekli Štěpánka Šebková a Štěpán Veselský. Svatba se v kostele s kompletně zdevastovaným interiérem odehrála po téměř 70 letech. Novopečení manželé z Teplic si tamější památku nevybrali jen tak náhodou. „V Mrzlicích bydlí otec Štěpánky a poměrně často tam jezdíme. Věděli jsme, že v posledních letech prošel rekonstrukcí a jeho současný stav se nám pro náš účel velmi líbil,“ vysvětlil Štěpán Veselský.

K tomu, aby se v kostele mohl odehrát svatební obřad, předcházely přípravy. Ženich s nevěstou museli vzít do ruky košťata a prachovky. „Bylo potřeba vyklidit přebytečný starý nábytek a sundat část výzdoby, která se nám nehodila. Samozřejmostí byl úklid prachu,“ pronesl Veselský.

Samotná výzdoba během obřadu byla zcela minimalistická. Nechyběly květiny a svíčky v zavařovacích sklenicích. Před oltářem bylo několik židlí pro rodiče. Zima manželům nebyla. „Venku bylo naštěstí asi 18 stupňů Celsia, takže teplota v kostele byla příjemná,“ usmál se ženich.

Oddávala je starostka Hrobčic, pod které spadá víska Mrzlice, Jana Syslová. „Poslední takový svatební obřad zažil kostel téměř před 70 lety. Konkrétně to bylo v prosinci 1949. Kostel byl dlouhá léta zanedbáván a dokonce označován za zříceninu. V jeho obnovu již nikdo nedoufal, o to větší radost mám z této slavnostní události,“ uvedla starostka Jana Syslová.

Památku zachránili dobrovolníci

Dominanta Mrzlic a okolí měla před časem namále. Nebýt nadšenců, tak po ní asi zůstaly jen obvodové zdi. „O památku pocházející z první poloviny 19. století se již tři roky stará Občanské sdružení na záchranu kostela Sv. Jakuba Většího pod vedením Jany Biedermannové. Během této doby byla opravena střecha, okna i kopule věže,“ řekla starostka Hrobčic Jana Syslová. Zchátralý kostel sdružení opravuje postupně od roku 2012. Peníze získává u různých státních institucí, církve ale i v Německu. Právě dobré přátelské vztahy s našimi severními sousedy vyústily ve spolupráci s architektem Germerem. Právě on je autorem projektu na vnější i vnitřní osvětlení kostela v Mrzlicích. Germer je autorem i osvětlení Braniborské brány v Berlíně. „Projekt na osvětlení unikátní stavby věnoval spolku darem již v minulém roce. Letos Spolek Mrzlice získal podporu Česko-německého fondu budoucnosti a nyní potřebuje sehnat další prostředky pro dofinancování projektu,“ říká starostka Hrobčic Jana Syslová.

Obec Mrzlice měla původní název ZmrzliceV Chráněné krajinné oblasti České středohoří, na úpatí Mrzlického vrchu, v nadmořské výšce 382 m se rozkládá malá obec Mrzlice, od Bíliny vzdálená 6 km, správně náležející pod Obecní úřad Hrobčice. V písemných pramenech se poprvé objevuje v roce 1333 pod původním názvem Zmrzlice. V průběhu let bylo vypuštěno první písmeno a zůstaly Mrzlice. Již v roce 1352 byla v místě venkovská farnost a od roku 1676 se zde vedly matriky. Fara byla zřízena v roce 1752. Římskokatolická farnost Mrzlice patří pod teplický vikariát, stejně jako kostely v Hrobčicích a Mukově. Zdejší kostel je dominantou kotliny, táhnoucí se až k Bořni, je situován na jižním konci obce na mírném návrší, a je významným krajinotvorným prvkem. Samotný objekt kostela představuje jednu z nejvýznamnějších památek nejen obce, ale i zdejší krajiny a je snadno rozeznatelný ze širokého okolí. Postaven byl ve třicátých letech 19. století (na trámu krovu se zachoval letopočet 1838). Jde o typ jednoduššího venkovského kostela, stavebně se jedná o pozdně klasicistní novostavbu ve svém celku nenarušenou stavebními zásahy z mladšího období. Jeho architektura je tak unikátním dokladem ucelené stavební fáze vzniku kostela, která zahrnuje většinu autentických hmot a konstrukcí a svědčí o významném rozvoji architektury 19. století. Nachází se v blízkosti frekventované cyklotrasy č. 25 a jeho věž by iniciátoři záchrany chtěli využívat jako rozhlednu, odkud je nádherný pohled do okolí na Krušnohoří, bílinskou a mosteckou pánev a České středohoří. Tato kulturní památka byla již na některých mapách označena jako zřícenina. Její pohnutý osud se však díky obětavým nadšencům nenaplnil.