Líbilo by se vám v Teplicích koupaliště u vodojemu? Nebo na Třešňovce?

Teplice - Víme i další místa, která architekti vytipovali jako vhodná pro výstavbu plovárny.

Toto je ofoceno z plátna v rámci promítání videoprezentace možných míst, kde by mohlo být v Teplicích v budoucnu koupaliště. Pro město Teplice místa vytipoval Ateliér MiSe Teplice.Foto: Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Město Teplice si nechalo od místních architektů z Ateliéru MiSe vytipovat lokality na území města, kde by mohlo v budoucnu být nové koupaliště. Respektive staronové, protože jedním z těch míst je také již téměř dvacet let zaniklá Zámecká.

Celkem tedy bylo vybráno sedm míst. Kromě již zmíněného areálu bývalé Zámecké, to je prostor na Třešňovce, ve svahu pod stávajícím hotelem Panoráma. Dále prostor na Stínadlech, po bývalém zimním stadionu. Jako jedno z vhodných míst byl vybrán prostor pod školou na Šanově, směrem k ulici Fráni Šrámka. Líbila by se vám plovárna nad plynárnou v Proseticích? Respektive přesněji v dolní oblasti bývalého broskvového svahu k hvězdárně.

Jednou z prezentovaných možností je i Vápenka Řetenice. A favorizovanou nabídkou na seznamu možných míst pro koupaliště v Teplicích, alespoň ze strany architektů, je prostor u vodojemu na Nové Vsi. A to s tím, že by se právě vodojem zakomponovan do projektu. Třeba jako restaurace s rozhlednou.

ČTĚTE také: Aquacentrum Teplice bude mít další bazén a také více atrakcí





Jde samozřejmě částečně o pozemky města a částečně také o soukromé pozemky. Vybrané lokality nejsou nikterak závazné. Architekti je městu předkládají pouze jako možnosti pro další diskuze.

Mohlo by jít, alespoň tak to bylo prezentováno v rámci vize, o soustavu tří kaskádových bazénů, které by jako celek z ptačí perspektivy tvořily velký kruh. Okolo doprovodné služby, včetně sportovních aktivit.

Už jsme také psali: ANKETA: Budou muset Tepličané nadále dojíždět za koupáním?





Je třeba také ale upozornit, že jde pouze o prvotní rozvahu, kde by případně mohlo koupaliště v Teplicích být. Nikde ale není dáno, že vůbec kdy bude. I když to mají politické strany působící v zastupitelstvu ve svých volebních programech.

Právě pro teplické zastupitele byla prezentace architektů ohledně vytipovaných míst rovněž určena. Po videoprezentaci míst s doprovodným slovním komentářem architekta Petra Sedláčka pracovní zastupitelstvo - na téma koupaliště v Teplicích - pokračovalo. Už bez účasti médií.

K uvažovaným lokalitám a vůbec tématu koupaliště v Teplicích se vrátíme. Proto nás sledujte dál.