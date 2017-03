Kozí dráha letos nevyjede, problémy má i trať na Moldavu

Teplicko, Ústecký kraj – Lokálky v Ústeckém kraji zažívají těžké časy. Na Kozí dráhu mezi Děčínem a Telnicí se vlaky ani letos nevrátí, problémy jsou i na trati do Moldavy na Teplicku. Lepší situace je na Švestkové dráze, kde bude od dubna jezdit nový dopravce.

Kozí dráha. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Alexandr Vanžura

KOZÍ DRÁHA

Pravděpodobně nejhorší vyhlídky má Kozí dráha mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova. Do prosince 2007 na ní objednával pravidelnou dopravu kraj, v pozdějších letech na ni vyrážely výletní vlaky. Ty jezdily ale jen do Telnice, dál je trať v dezolátním stavu. Jenže od října 2015 nemohou jezdit vlaky ani po zkrácené trase.



Před necelým rokem a půl totiž spadly v Děčíně na trať mnohatunové kameny. Kozí dráha od té doby zcela stojí a čeká na sanaci svahu, ze kterého se kameny zřítily.



„Na opravu máme připravený projekt a v momentě, kdy dostaneme objednávku od kraje na osobní dopravu alespoň na dobu pěti let, můžeme opravné práce zahájit," říká mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

To je ale v nedohlednu, hejtmanství totiž počítá na Kozí dráze prozatím pouze s výletními vlaky.



„Využití tratě by bylo i při sezonním provozu velmi nízké a neodpovídalo by nákladům vynaloženým na udržení provozuschopnosti tratě," dodává Illiaš. Přitom jen roční provoz a údržba trati vyjde na deset až patnáct milionů korun.



Sanace svahu by pak podle připraveného projektu měla vyjít na 23 miliony. Navíc při sezonním provozu není možné vyloučit další poškozování železniční tratě.

O zachování provozu v minulosti stály také obce podél Kozí dráhy, ale ani to nepomohlo.

MOLDAVSKÁ DRÁHA

Sesuv nedávno zastavil železniční dopravu také na Moldavské dráze. V úseku za Mikulovským tunelem směrem na Nové Město a Moldavu došlo minulý týden k posunu kolejí. Na vině je pravděpodobně voda, která podemlela trať. Motoráčky tam momentálně nahrazují autobusy. Ty jezdí v úseku Osek – Moldava v obou směrech.



„Výluka má trvat do konce tohoto roku. Věříme, že se vláček podaří vrátit na trať co nejrychleji. Jízda autobusem není tak atraktivní. Obrátili jsme se s žádostí o pomoc na ministra dopravy Dana Ťoka," řekla místostarostka Moldavy Eva Kardová.

Mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař řekl, že nelze odhadnout, jak dlouho výluka na trati kvůli havárii potrvá, nejméně však několik měsíců. Moldavská železniční trať je technickou památkou a stává se stále častěji cílem návštěv turistů z Česka i Německa. Motoráčky na Moldavu jezdí za normálních okolností o víkendech, svátcích a školních prázdninách.



„Pro horské obce má turistika spojená s provozem na této unikátní železnici zásadní hospodářský význam," dodala Kardová.

ŠVESTKOVÁ DRÁHA

O poznání lépe je na tom Švestková dráha. Od začátku dubna se cestující mohou svézt každou sobotu, neděli a ve státní svátek nostalgickým vozem na trati mezi Lovosicemi a Mostem, takzvanou Švestkovou dráhou.



Novým dopravcem se stala společnost AŽD Praha, která zároveň slíbila do trati investovat. Kromě provozování turistických vlaků ji totiž chce využít pro testování přejezdové zabezpečovací techniky, jejíž výrobou a vývojem se zabývá.





Švestková dráha vznikla na konci 19. století a rozprostírá se po jižním úpatí Milešovského středohoří. Švestkovou dráhou je nazývána kvůli švestkovým stromům, které podél trati rostou. Oficiální název trati je Středohorský motoráček. Trať nabízí krásný výhled na Hazmburk, Košťálov, Oltářík a mnoho dalších zajímavých míst v Českém středohoří. Celková délka trati je 44 kilometrů a vede z Lovosic přes Třebenice do Mostu.

Lokálky v krajiKozí dráha: Spojuje Děčín a Oldřichov u Duchcova, pravidelná doprava na ní skončila v roce 2007, kdy ji přestal objednávat Ústecký kraj. Mezi Telnicí a Chabařovicemi je trať prakticky zničená.



Moldavská dráha: Moldavská horská dráha, někdy nazývaná též Teplický Semmering, je železniční trať spojující Most s Moldavou v Krušných horách. Od roku 1885 do roku 1945 vedla až do Freibergu, sloužila totiž k přepravě uhlí do sousedního Saska. Nyní je kvůli pohybu kolejí částečně uzavřena.



Švestková dráha: Název trati vedoucí z Lovosic do Mostu pochází z předválečných dob podle tehdy zde rostoucích švestkových sadů a alejí. Od dubna by po ní měly jezdit výletní vlaky. Také na této trati skončil pravidelný provoz po redukci dotovaných železničních tratí v roce 2007.