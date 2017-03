Kraj dá 10 milionů na likvidaci odpadu v obcích

Ústí nad Labem - Ústecký kraj chce pomoci obcím snížit náklady na likvidaci komunálního odpadu. Výdaje vzrostou, pokud bude schválen návrh nového zákona o odpadech.

Na dotacích kraj rozdělí už letos deset milionů korun. Návrh rady ještě musí schválit zastupitelstvo, řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Růst finanční zátěže obcí vyvolá podle radních změna pravidel nakládání s odpadem, která spočívá v omezení jeho skládkování a od roku 2024 v zákazu skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů.

V roce 2014 činily výdaje obcí v Ústeckém kraji na likvidaci odpadu 703 milionů korun. „Program bude zaměřen na podporu snižování produkce odpadu přímo v obcích, snižování nákladů na jeho svoz a likvidaci a případně doplnění kapacit k využívání odpadu," uvedl Bubeníček.

BUDE U KOMOŘAN SPALOVNA?

Pokud nebude možné skládkování odpadu, je podle hejtmana otázkou kam s ním. V Ústeckém kraji se uvažovalo o spalovně v Komořanech nedaleko Mostu. Soukromý investor měl v plánu stavbu obří pece s kapacitou 150 000 tun odpadu ročně.

Evropská komise ale rozhodla, že nebude ze strukturálních fondů v Česku podporovat do roku 2020 stavby spaloven. „Podle našich informací investor má vše připraveno a shání peníze," podotkl hejtman Bubeníček.

Spalovna by podle něj byla nejlepším řešením odpadového hospodářství. Proti její výstavbě už ale dříve vystoupila například Strana zelených. Podle investora by ale nová teplárna neměla porušit hodnoty emisí a spalovna by měla mít i mnohem menší emise než současná hnědouhelná teplárna.

