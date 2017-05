Krajské autobusy vyjedou již v příštím roce

Ústecký kraj – Hejtmanství bude mít vlastní autobusovou dopravu. Její vznik tento týden posvětili zastupitelé. Ne všichni krajští zastupitelé ale byli pro – proti se vymezil například teplický primátor Jaroslav Kubera či místostarosta Varnsdorfu Josef Hambálek.

„Nevěřili jsme, že se skoro třicet let po revoluci vrátíme do 40. nebo 50. let a k vytváření nových státních podniků. Podle mne je to jen politický tlak, aby si někteří lidé vytvořili pracovní místa. Je to holý nesmysl," říká krajský zastupitel Josef Hambálek (ANO).



Podle jeho názoru bude takový dopravce černou dírou na peníze. „Jsou to peníze, které budou chybět kraji na investice, a každý rezort bude muset osekat svůj rozpočet," dodává Hambálek s tím, že předpokládá, že někteří jeho kolegové zastupitelé budou zvažovat i trestně právní postupy.

ANO přitom nehlasovalo jednotně, někteří její zastupitelé vznik vlastní krajské dopravy podpořili. Naopak ODS byla proti.

„Provozovat vlastní dopravu je v dnešní době už přežitek a děsivý návrat do socialismu. Když bude doprava ve finančních problémech, tak se kraj zadluží, aby ji mohl dotovat pro další provoz. Chybějící peníze pak zaplatí po letech někdo jiný. To už nikoho nezajímá," uvedl teplický primátor Jaroslav Kubera.

Vlastní dopravu ale hájí náměstek ústeckého hejtmana Jaroslav Komínek. „Studie, kterou jsme si kvůli tomu nechali zpracovat, ukázala, že to přijde na zhruba stejné peníze jako současný model. Bude to dražší jen o promile," říká Komínek s tím, že kraj vlastní autobusový dopravce vyjde přibližně na 600 milionů korun.



Hejtmanství totiž bude muset nakoupit autobusy, odbavovací zařízení, vybudovat zázemí a hlavně – najmout vlastní řidiče, což může být problém. S jejich nedostatkem se totiž potýkají také stávající dopravci, kteří smluvně autobusovou dopravu v Ústeckém kraji zajišťují.





Sami řidiči nejsou z plánu Ústeckého kraje nijak nadšeni. „Jestli se tak stane, bude to velký průšvih. Ve finále pak budou chtít šetřit, kde to jen půjde. Takže kdo to nakonec odnese?" ptá Josef Linhart, šéf odborů teplické Arrivy (na snímku).



Nadšený z plánů kraje není řidič Oliver Kažimír z Teplic, který jezdí pod Arrivou Teplice na krajské autobusové lince.



„Od kraje nedostaneme pak už žádné prémie navíc. Budeme jezdit za základ. Něco jsme si tady v Arrivě už vybudovali, a zase by se to mělo měnit?" Nedovede si práci do budoucna představit. Nevylučuje, že by se v případě krajské vlastní dopravy poohlížel po jiném zaměstnání. „Nedovedu si to představit. V podmínkách, které už takto máme hodně vysoko nastavené," dodává.



Prvních 25 krajských autobusů vyjede na Ústecku již v polovině příštího roku. Postupně nahradí všechny nasmlouvané krajské dopravce. Počet linek i autobusů zůstane stejný.



„Vyjedou postupně ve všech oblastech v den, kdy některý z nasmlouvaných dopravců ukončí svou činnost," dodal Komínek.