Krajský výbor Vaňhovou neodvolal, zůstává tak dál členkou ČSSD

Teplice- Bývalá hejtmanka Ústeckého kraje do Teplic na jednání ani nepřijela. Čímž odvolání nepřímo zabránila. Prý si to chce vyřešit sama ve svém Chomutově.

Předseda krajského výboru ČSSD za Ústecký kraj Miroslav Andrt odpovídá na otázky novinářů na krajské konferenci v Teplicích.Foto: Deník - Zdeněk Traxler

Jana Vaňhová zůstává dál členkou ČSSD. Krajský výbor ji v sobotu dopoledne v Teplicích neodvolal. Respektive její členství ani pozastavit nemohl.

Vaňhová totiž do Teplic na ranní jednání výboru, v rámci krajské konference, ani nepřijela. Předem se omluvila. A podle stranických předpisů musí být přítomna osobně.

Nicméně řešit danou situaci s ohledem na policejní vyšetřování kauzy ROP Severozápad, do které má být bývalá hejtmanka zapojena, vedení ČSSD plánuje.

„Jana Vaňhová nám už sama avizovala, že chce celou záležitost nejprve dořešit s okresním výborem v Chomutově, odkud pochází. Údajně má být svolána schůze na příští čtvrtek. Takže uvidíme. My tedy i přesto, že toto okresní projednání nemůžeme zaručit, pozveme paní Vaňhovou na 16. ledna, kdy se opět sejde krajský výkonný výbor a případně danou věc jejího členství v ČSSD projednáme," řekl Deníku v sobotu v Teplicích po skončení jednání krajského výboru ČSSD pro Ústecký kraj jeho předseda Miroslav Andrt.

Dvě otázky pro Miroslava Andrta:

Pane předsedo, jak se osobně k celé záležitosti stavíte?

„S ohledem na situaci, která je, i při ctění presumpce neviny, si myslím, že institut pozastavení členství umožňuje členům, kteří jsou obviněni, si z vlastní vůle členství pozastavit. Pokud se pak prokáže, že jsou nevinní, tak se automaticky do strany vrací."



Takže jste ten signál očekávali od paní Vaňhové?

„Kdyby ho bývala vyslala, nebo tady byla alespoň přítomna, tak to mohlo být pro dnešek vyřešené. A za sebe říkám, že kdyby sem skutečně přijela, tak bych to i navrhoval.

Podobný krok už využil například bývalý předseda ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera, který sám ukončil členství ve straně. Fišera, který byl v letech 2011 až 2012 krajským předsedou, byl řadovým členem v Ústí nad Labem. V minulosti byl náměstkem Vaňhové a do letošního listopadu ještě radním Ústeckého kraje.

V celé kauze dotačních machinací na severozápadě Čech jsou mezi 24 obviněnými politici, vysocí úředníci a podnikatelé z Ústeckého a Karlovarského kraje. Obvinění politici měli ovlivňovat výběr „perspektivních" projektů.

Premiér Sobotka už dříve řekl, že se nová kauza ROP Severozápad, ve které byli v uplynulých dnech obviněni i funkcionáři ČSSD, týká minulosti. Personální odpovědnost nechá právě na krajích. Sobotka kauzu nepokládá za problém ČSSD, ale konkrétních lidí, o jejichž vině, či nevině musí rozhodnout soud.

Mezi obviněnými jsou také nynější předseda krajské ČSSD v Karlovarském kraji a starosta Chebu Petr Navrátil, dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák nebo Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní (všichni ČSSD).

Ústecký okresní soud zatím jako jediného v celé kauze poslal v minulých dnech do vazby někdejšího vlivného člena ODS, podnikatele Daniela Ježka. Vazbu zdůvodnil obavou z toho, že by Ježek mohl ovlivňovat svědky.

Právě Ježka označil bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Kušnierz za toho, kdo o všech projektech rozhodoval.

