Království gepardů se z Jižní Afriky přenese do Proboštova

Proboštov - Do daleké Jižní Afriky za krásou a ušlechtilostí nejrychlejších suchozemských savců se múžete vypravit ve středu 10. května v 17.30. Nemusíte si ovšem kupovat letenku do Johannesburgu, stačí jen přijít do budovy Obecního úřadu v Proboštově.

Gepard královský v rezervaci Shingwedzi v J.A.R.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Místní knihovna tam ve velké zasedací síni pořádá přednášku Romana Nešetřila, bývalého zaměstnance ústecké zoo a současného webeditora Teplického deníku, s názvem Království gepardů. Hlavním tématem je práce na specializované gepardí farmě De Wildt a v rezervaci Shingwedzi. Na fotografiích a videonahrávkách se vydáme také do destinace Lesedi s ukázkami tradic původních obyvatel země, národního parku Pilanesberg a do Sun City, jihoafrické varianty slavného Las Vegas. Vstupné na akci je dobrovolné.

Autor: Redakce