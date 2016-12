Kristýna: Mým snem je nechat se zkrášlit

Severní Čechy – Šestý ročník Proměn s Deníkem vstupuje do své druhé poloviny.Třem vybraným ženám už tým odborníků pomohl změnit vizáž, cítit se lépe a zažít ten úžasný pocit věnovat se několik dnů jen sama sobě. Dnes vám představíme čtvrtou z šestice proměňovaných žen.

Dvaatřicetiletá Kristýna Sošková z Prahy je maminkou desetiletých dvojčat. Má pracovitého manžela, práci, která jí umožňuje starat se o syny a maminku, která jí s nimi pomáhá. Na první pohled ideální život. Co se skrývá za přáním něco měnit, i kdyby to mělo být jen to, vypadat jinak?

SLIBY NESTAČILY

Kristýna často zmiňovala svou maminku, která pracovala jako letuška a přála si, aby její dcera šla v jejích stopách. Kristýna řekla ne a velice mladá odešla z domova. Bylo jí 23 let, když se jí narodila dvojčata. Neměla kde bydlet, manžel nepracoval a Kristýnu stále zklamával svými sliby, že se změní. Když jí došlo, že lepší už to nebude a že ji manžel jen využívá, rozhodla se vztah ukončit. Pomohla jí maminka. Zařídila jí byt a doufala, že dcera už bude žít v klidu. Kristýna přesto dala manželovi ještě další šance, než byla ochotna růžové brýle definitivně odložit a odejít.

SVŮJ SEN NEVZDALA

Svůj sen o šťastné rodině ale nevzdala. Dětem byl rok a jejich maminka s nimi sama zůstat nechtěla. Zkusila seznamku a potkala svého současného partnera. Jsou spolu sedm let a vychovávají společně oba kluky. Aby žili v klidu, museli se přestěhovat na druhý konec Prahy, co nejdále od prvního manžela. Kristýna si uvědomuje, že má kolem sebe více spřízněných duší. Je vděčná manželovi, že přijal její syny. A ví, že maminka stojí při ní, přestože měla o dceřině životě úplně jinou představu.

„Na spolupráci s Kristýnou mne zaujalo především to, jak vnímá sama sebe. Má krásnou tvář a je si toho vědoma. Svou postavu bere jako něco, co k jejímu životu patří. Ani jednou si nepostěžovala. Bylo příjemné s ní pracovat. Obvykle pracuji se ženami, které si přejí se změnou vzhledu také zeštíhlet. Tohle očekávání nás v tomto případě nelimitovalo. Naopak, například Kristýna má krásné vlasy a my jsme si mohli dovolit navrhnout takový střih i barvu, který jí bude slušet a ne ten, který ji zeštíhlí. Je v tom velký rozdíl. Stylistka Tereza dala vlasům maximální objem a výraznost a tím se jí povedlo zcela vystihnout Kristýninu osobnost. Je to opravdu výrazný typ ženy, není submisivní. Respektuje sebe sama a to i přes to, že ji občas někdo zkritizuje. Zvládne to, a proto jsme vlasy obarvily na měděno-červené odstíny. Moc jí slušela kombinace barev Chromatics od Redken, jejichž syté pigmenty dají vlasům zářivý vzhled. Neobsahují žádný amoniak, a proto jsou vhodné pro barvení dlouhých vlasů. Kristýna má vlasy od přírody vlnité a od nevhodné péče hodně vysušené. Proto jim Tereza dala „napít" Chemistry hloubkovou hydrataci Fris Dissmis. Vlasy jsou po ní krásně hebké a lesklé. Střihla je na míru tak, aby vynikl jejich objem a krása," popsala autorka Proměn Jana Burdová. „Naše tělová terapeutka Marcela použila pro zformování postavy nový přístroj Vacupress. Pracuje na bázi podtlaku, je pro tělo šetrný, ale zároveň velmi účinný. Detoxikovala lymfatický systém a redukovala množství uloženého tuku v podkoží. Po dvouhodinovém ošetření měla Kristýna úbytek celulitidy, vyhlazenou pokožku a ztratila centimetry po obvodu těla. Byla to ideální příprava pro následné fotografování," dodala Jana.

Monika Kačerovská nalíčila Kristýnu tak krásně, že vystihla všechny přednosti její tváře. S novou kolekcí Giorgio Armani ji naráz proměnila v modelku.

Stylistka Linda Radostová navrhla styl, který by si Kristýna sama netroufla vybrat, ale cítila se v něm skvěle. Nám se líbila nejvíce v šedém semišovém saku a také v červených šatech. „Kristýně přejeme, ať se její proměna líbí nejen jí a nám, ale také Vám, čtenářům Deníku. Za celý můj tým Vám přeji hezké svátky a nejlepší rok 2017," vzkazuje Jana Burdová.

Tvůrci proměny

Produkce: Studio Jana Burdová

Photo: Jan Tůma

Vlasy: Tereza Trčková/ Studio Jana Burdová

Kosmetička: Marcela Stehlíková/ Studio Jana Burdová

Make-up: Monika Kačerovská/ Giorgio Armani Beauty

Styling: Linda Radostová / Van Graaf

