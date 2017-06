Kruhový květinový záhon nahradí v šanovském parku pomník Julia Payera

Teplice - V šanovském parku v Teplicích vyrůstá pomník teplického rodáka Julia Payera. Bronzová busta na podstavci bude připomínat významného polárníka, objevitele, kartografa a malíře, který se v roce 1841 narodil právě v jednom z domů v Šanově.

Vlastní autorské dílo bude z dílny celosvětově uznávaného profesora Jana Koblasy, který v Teplicích rovněž nějaký čas pobýval. Město mu za jeho dílo zaplatí 850 tisíc korun.

Pomník bude stát v šanovském parku v prostoru stávajícího kruhového květinového záhonu, v sousedství Kamenných lázní. Právě zde ho navrhl teplický architekt Milan Míšek. Podle něj se k tomu místo přímo samo nabízí. A to jak polohou, tak historickým kontextem.

„Umístění pomníku J. Payera právě na tomto místě přispěje k výtvarnému a historickému zdůraznění významu parkové lázeňské části Šanova," uvádí architekt v odůvodnění.

CO TU BUDE?

Přípravné práce na pomníku se už rozběhly. V parku v těchto dnech pracuje bagr. Což se ne každému líbí. „Nechápu, proč to dělají zrovna teď v sezoně. Na jaře se nic nedělo a teď, když tu chodí turisté, se tady práší," rozčiluje se Milan Ples.

S nadsázkou to bere provozovatel nedaleké restaurace Pod Lampou Vlastimil Kratochvíl. „Prostě se tu jedno ráno objevil bagr a začal kopat. Od té doby fungujeme kromě restaurace jako informační centrum," říká hostinský, který má terasu jen pár metrů od květinového záhonu, kde se pracuje.

„Neděláme nic jiného, než odpovídáme stokrát denně na otázku, co to tu dělají," směje se, přičemž se podvědomě rozčiluje, že se takové práce dělají v letní turistické sezoně. Podle něj by úplně stačilo, kdyby sem město umístilo cedulku s tím, co se zde staví a jak to bude vypadat.

To, že se něco děje v šanovském parku, zajímá evidentně hodně Tepličanů. Svědčí o tom diskuze na sociálních sítích. „Dělají tu nový kruháč pro Araby v jejich parku?" Napsala Eva.

„Bude to zase nějaký výtvor vedení města, a zbytečně vyhozené peníze," komentoval na facebooku fotku z místa stavby Pavel.

LÉTA BOJE

O vybudování pomníku usilovala už několik let opozice města, která v minulých letech, kdy uběhlo sto let od úmrtí významného teplického rodáka, uspořádala několik akcí. Včetně vzpomínkové výstavy v muzeu.

Přejmenování Havlíčkových sadů na park J. Payera zastupitelstvem neprošlo. Vůle vedení města nebyla. Do zdárného konce se společně nakonec podařilo dotáhnout alespoň pomník.

Proti jeho umístění v šanovském parku nic nemá Jiří Řehák z opoziční Volby pro Teplice. „Koblasův návrh bude vyvolávat emoce, ale koneckonců umělecká díla ve veřejném prostoru tuto úlohu mají mít. Pokud to nebude urážející nebo nevkusné, což právě sochař Koblasa je zárukou, že ne, tak je to v pořádku," míní Jiří Řehák.

Pokud vše půjde podle harmonogramu, dočkají se Tepličané do konce roku odhalení pomníku Julia Payera.

„Teplice se tak zapíší do seznamu celé škály evropských měst, která se mohou pyšnit dílem profesora Koblasy," říká náměstkyně primátora Radka Růžičková, která má vybudování pomníku na starosti ze strany vedení města.

Lidé se také ptají, proč se to všechno ale dělá přes léto, a nestihlo se to třeba na jaře. Podle Růžičkové, která na dotaz Deníku ohledně termínů odpověděla, to dříve než v tomto čase nešlo. Vyřizovala se papírová agenda. A to včetně potřebných vyjádření památkářů a dalších institucí.

4 METRY

Smlouva byla podepsána v květnu. Nyní se provádějí potřebné stavební práce. Výsledkem bude bronzová busta Julia Payera o výšce 80 cm, na podstavci ze žulovým obkladem. Celková výška pomníku bude přibližně čtyři metry. Zhotovitelem betonového jádra podstavce pomníku Julia Payera včetně vybudování rondela a přístupových schodů je teplická firma HAVI.

„Ta by měla dle smlouvy s profesorem Koblasou předat hotový betonový základ, včetně žulového stupně a terénních úprav do konce července umělci, který se smluvně zavázal mít pak instalované a dokončené dílo do 18 týdnů ode dne předání stavební firmou," řekla k termínům náměstkyně primátora.

Město Teplice za vlastní autorské dílo zaplatí sochaři 850 tisíc korun, stavební úpravy v místě pak uhradí z dalších zdrojů.

Autorem návrhu umístění je teplický architekt Milan Míšek. „Kruhový rondel v křižovatce pěších chodníků představuje od počátku myšlenky na postavení pomníku J. Payerovi jednu ze základních variant umístění. Předností je atraktivní, prostorově exponovaná poloha," uvádí.

Na tomto místě dříve stával památník vojákům z tehdejších Teplic, Duchcova, Bíliny a Chabařovic, padlých v bitvách od roku 1848.