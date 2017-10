Kubera rozbil ledovou kostku. Tak začala stavba zimního stadionu

Teplice - Nová aréna by měla mít led už příští rok na Vánoce, kdy se rozběhne zkušební provoz technologií. Pokud to bude fungovat, otevře se v novém roce pro veřejnost.

Hokejisté, těšte se! Symbolickým poklepáním kladívkem na ledovou kostku odstartovala v pondělí v Teplicích stavba městského zimního stadionu. Po několikaletých přípravách vyroste během 16 měsíců v sousedství sportovní haly na Stínadlech. Tepličané za něj zaplatí 230 milionů korun.

UVAŽUJÍ O SPORTOVNÍ ŠKOLE

„Těšit se mohou nejen soutěžní hokejisté v různých věkových skupinách, ale také ti, kteří hrají sport rekreačně,“ říká za vedení města Hynek Hanza (ODS). Nevylučuje ani možnost, že by se v Teplicích opět vytvořila mládežnická základna v takovém rozsahu, který by umožnila vytvoření sportovní školy.

Tepličané výstavbu ledové arény kvitují. Budou moci po letech chodit někam bruslit pod střechu a nebo zahrát si hokej. „Domlouvali jsme se s kamarády a starou ledovou plochu si vždycky pronajali. Teď musíme jezdit jinam,“ uvádí Josef Landík z Teplic.

Zahájení stavby ocenil také Milan Vunč, který u hokeje v Teplicích působil 30 let. „Pro kluky, co chtějí hrát hokej, to je výborná zpráva. Teplice by jim takovou možnost měly dát,“ komentuje zahájení stavby muž, který působí jako rozhodčí a procestoval řadu podobných stadionů po celé republice.

Nový zimní stadion bude v majetku města. Na rozdíl od toho předchozího, který stával před lety na druhé straně Stínadel, nikdy Teplicím nepatřil a zkracoval z finančních důvodů.

Lepší osud tomu městskému předpovídá primátor Jaroslav Kubera (ODS), který včera při slavnostním zahájení stavby udeřil kladívkem do ledové kostky takovou silovou, že se rozletěla na kousky. „Samozřejmě jsme připraveni provoz zimní ledové haly dotovat. Iluze o tom, že by si na sebe vydělala, si rozhodně nedělám,“ konstatoval představitel lázeňského města.

ZASTUPITELÉ KRITIZOVALI VÝBĚR DODAVATELE

Kromě kluziště bude mít hala tribunu pro diváky, v zázemí bude 10 šaten a také ubytovna se třemi ložnicemi. „Nikoli hotelového typu, ale spíše v takovém spartánském stylu. Využili jsme dispoziční prostory haly, takže tam bude možnost na přespání pro týmy, které tu budou třeba na týdenním soustředění. Aby nemuseli kluci složitě dojíždět a věnovat se více trénování,“ řekl architekt Petr Sedláček, který se podílel na studii nové zimní sportovní haly.

Ledovou arénu pro teplické poměry postaví liberecká firma Syner, která do výběrového řízení městu předložila nejnižší cenovou nabídku. Výběr dodavatele se nelíbil některým zastupitelům z opozici města. Soutěž na firmu, která má stadion postavit, kritizoval Jiří Řehák z Volby PRO! Teplice.

Poukazoval například na podmínku, aby účastníci soutěže měli zkušenost s podobnou stavbou v hodnotě 70 milionů korun. „To, že chceme po firmách, aby prokázaly, že stavěly stavbu za víc než 70 milionů, to přesně znamená, že jsme se dostali mezi ty velké hráče a menší stavebníky z toho vyškrtli,“ komentoval. Většinové rozhodnutí zastupitelstva tím ale nemohl ovlivnit.

Teplice nikdy vlastní zimní stadion neměly. Ten co stával od roku 1976 v ulici Čs. dobrovolců v sousedství školy Maxe Švabinského, byl nejprve státu, po převratu přešel do soukromých rukou.

V posledních letech své existence už nebyl ekonomicky utáhnutelný. Zhoršoval se jeho technický stav. Provoz ukončil v roce 2010, hokejisté odešli do sousední Bíliny. V dalších letech padl opuštěný stadion k zemi a nyní tam je volná plocha k podnikání, na které má vyrůst nákupní centrum s lanovým centrem na střeše.