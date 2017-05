Kuřáci, ven! V hospodách si lidé za pár hodin již nezapálí

Teplicko, Ústecký kraj /ANKETA/ – Již za pár hodin začne v České republice platit jeden z nejkontroverznějších zákonů posledních let – zákaz kouření v restauracích, barech, klubech, ale i na dalších místech.

Na Světový den bez tabáku, ve středu 31. května, u nás totiž vchází v platnost takzvaný protikuřácký zákon. Zákon, který rozděluje společnost a budí vášně. Nekuřáci jásají, kuřáci se zlobí, hospodští mají strach o svou živnost.

ŘADA NOVÝCH PROBLÉMŮ

To, že kuřáci budou vybíhat před hospody ven, s sebou nese řadu nových problémů. Kouřem budou obtěžovat kolemjdoucí. Budou dělat nepořádek. Večer budou hlasitým hovorem rušit noční klid. A navíc – hospodští se bojí, že jim budou někteří hosté, které třeba neznají, utíkat bez placení. Půjdou si ven zakouřit – a utečou.

I proto si někteří lidé myslí, že by mělo být kouření zakázáno úplně, aby se předešlo dalším potížím.

„Kouření by mělo být zakázáno plošně," říká nekuřák a sportovec František Bílek, který do žádné z hospod v Teplicích nechodí. Zároveň nebere, že by to mohlo hraničit s omezením svobody.

„Tohle rádoby rebelství, kdy se lidi chtějí cítit svobodně, v tomto případě vůbec neberu. Někoho napadá, že by v tom případě měli být regulováni například ti, kteří pijí alkohol, nebo ti, kteří se přejídají a mají rádi nezdravé dobroty. Zakážeme proto alkohol, tučné a sladké potraviny? Ne, rozdíl je v tom, že si v tomto případě lidé ničí pouze svoje zdraví, kouřením ale ohrožují kromě sebe i ostatní," dodává.

PŘEŽILA VÁLKY I KOMUNISTY, ZÁKON NE

„Naše hospoda je tady od roku 1893, přežila dvě světové války i komunisty, ale protikuřácký zákon nepřežije,“ předvídá například Petr Křemeček, majitel litoměřické pivnice U Petříků v Novobranské ulici.



S novým zákonem se ale bude muset smířit. „V létě mě to trápit nebude, máme venkovní terasu,“ popisuje. „Až se ale zazimuje, všichni staří pánové, kteří to tu pamatují od padesátého roku, půjdou kouřit ven. A kolem budou chodit maminky s kočárky a děti do školy, která je odsud sto metrů,“ upozorňuje Křemeček.







Kde bude od 31. května zákaz kouření?Cigaretu a jiné tabákové výrobky si již lidé nezapálí ve všech restauracích, barech, klubech, kavárnách, čajovnách, vinárnách, diskotékách a dalších podobných zařízeních. Zákaz platí také pro prostory zoologických zahrad s výjimkou prostor, které zoo ke kouření vyhradí. Zákaz se nevztahuje na elektronické cigarety a vodní dýmky. Ani elektronickou cigaretu kuřáci pak nebudou smět použít na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy (nově tedy v celém prostoru či 5 metrů za cedulí) a dopravních prostředcích, ve zdravotnických zařízeních s výjimkou vyhrazených prostor, na dětském hřišti či sportovišti a jeho vnitřních prostorech (a jiných místech určených pro děti), ve sportovních halách, kinech, divadlech, školách či v jakémkoliv dalším veřejnosti přístupném vnitřním prostoru.

Na kuřáky, kteří budou venku před hospodami dělat nepořádek, se chystá městská policie. Podle mluvčího děčínských strážníků Tomáše Pavlíka strážníci budou místa hlídat a návštěvníky na rušení upozorňovat, případně pokutovat.

VESNICKÁ NEKUŘÁCKÁ HOSPODA

Někteří kuřáci ale zákaz kouření pravděpodobně budou porušovat. Na to si stěžoval i starosta Malíče na Litoměřicku Jindřich Müller, kde si loni obecní úřad otevřel vesnickou nekuřáckou hospodu.

„Jednou jsem musel vlastnoručně vytrhnout kuřákovi cigaretu od úst a vyhodit ho ven," vzpomíná Müller.

To, že bude zákaz některými kuřáky porušován, potvrzuje i jeden z diskutujících na facebooku. „Já si budu normálně hulit vevnitř," napsal do diskuze Josef Horák.

Pokuty za kouření v místě zákazu ale mohou být až pět tisíc korun. Zákon se navíc ale nedotýká pouze hospod nebo barů. Kouřit se nebude například ani v zoologických zahradách. Ty však mohou prostory ke kouření pro návštěvníky vymezit.

„Pořídili jsme si cedulky, které budou upozorňovat návštěvníky, že v areálu zoo je zákaz kouření. Jediné místo, kde si zakouří, je prostor před zoologickou. Nainstalovali jsme tu odpadkový koš s popelníkem," uvedla mluvčí děčínské zoo Alena Houšková s tím, že tak zoo chce předejít případnému nepořádku.

Úplný zákaz kouření už platí zhruba ve dvou třetinách zemí Evropské unie. Česká republika se stane v pořadí 19. zemí Evropy, kde úplný zákaz kouření bude platit.