Kvůli sesuvům motoráčky stojí na dvou tratích

Teplicko - Oprava zavalené trati na Lovosice se čím dál více komplikuje. Objevila se spousta nestabilních míst.

Vlaky do hor na trati Most - Moldava využívá spousta turistů i sportovců.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Most nebo obnova poškozeného násypu trati? Obě varianty zvažuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) kvůli obnově trati mezi Lovosicemi a Teplicemi. Před čtyřmi lety ji poničil masivní sesuv u Dobkoviček spolu s tehdy rozestavěnou dálnicí D8. Železnici ale teď ohrožují i další nestabilní místa.

OHLEDY SE MUSÍ BRÁT I NA DÁLNICI D8

SŽDC předpokládá, že nejvhodnější variantu vybere během příštího měsíce. „Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Českou geologickou službou obě možnosti vyhodnocujeme s ohledem na nestabilní území, místní poměry a v neposlední řadě i na zprovozněnou dálnici D8," informoval Marek Illiaš ze SŽDC.

Záměr projektu by měla do konce roku schválit Centrální komise ministerstva dopravy a oprava snad začne příští rok. Jenže to komplikují i další minimálně tři nestabilní místa mimo lokalitu sesuvu. Všechna v zářezu svahu Kubačky.

MAXIMÁLNÍ STABILITA ŽELEZNICE

Proto SŽDC musí ještě provést geotechnický průzkum širšího okolí. Potřebuje totiž získat informace o místních geologických poměrech, aby mohla vybrat technické řešení, jež zajistí maximální stabilitu železnice v geologicky nestálém Českém středohoří.

Spolupracuje na tom s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které poskytlo podrobné výsledky svých geologických vrtů a data z dlouhodobého sledování území.

Podle náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jaroslava Komínka jsou ale obavy ze zrušení trati zbytečné.

„Naopak. Máme zde objednanou dopravu v dlouhodobém závazku a plánu obslužnosti. Jednali jsme o její obnově a nebudeme souhlasit, pokud ji nebudou chtít rekonstruovat. Rušit poměrně využívanou trať je hloupé. Je to, jako bychom přestali opravovat důležité silnice a začali je rušit," glosoval náměstek hejtmana.

Z RADEJČÍNA JEN AUTOBUSEM

Do Radejčína se z Teplic dostanete motoráčkem. Pokud jedete dál na Lovosice, tak musíte přesednout na náhradní autobusovou dopravu, která na vláčky navazuje. V roce 2015 zorganizovali obyvatelé v Českém středohoří petiční akci. Obnovení železniční trati v ní žádalo přes dva tisíce lidí.

Sesuv nedávno zastavil železniční dopravu také na Moldavské dráze. V úseku za Mikulovským tunelem směrem na Nové Město a Moldavu došlo minulý týden k posunu kolejí. Na vině je pravděpodobně voda, která podemlela trať. Motoráčky tam momentálně nahrazují autobusy. Ty jezdí v úseku Osek Moldava v obou směrech.

„Výluka má trvat do konce tohoto roku. Věříme, že se vláček podaří vrátit na trať co nejrychleji. Jízda autobusem není tak atraktivní. Obrátili jsme se s žádostí o pomoc na ministra dopravy Dana Ťoka," řekla místostarostka Moldavy Eva Kardová.