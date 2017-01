Kvůli ztracené Míše prohledají dobrovolníci Střížák

Teplice - Až pětiletý trest odnětí svobody by mohl soudce uložit 47leté ženě, která svému příteli posílala do vězení drogy. Do vazby a následně i do věznice mu posílala zásilky, ve kterých byl schovaný pervitin, v jednom případě mu poslala i injekční stříkačku schovanou v propisce.