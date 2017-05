Lázeňská 2017: Zátarasy na vstupech, více policie v ulicích

Teplice - Návštěvníky oblíbených slavností zvýšená bezpečnostní opatření neodradí.

Lázeňské oslavy v Teplicích budou letos pod větším dohledem policie. Na vstupních místech budou betonové zátarasy. Vjezd do centra dění bude pouze na povolení pořadatele. Policisté budou také mezi návštěvníky. Ostatně jako v předchozích ročnících. Nicméně letos v důsledku teroristických útoků, které byly v sousedních i vzdálenějších státech, mají být podle ministerstva vnitra kontroly mnohem ráznější.

DALŠÍ OPATŘENÍ PO MANCHESTERU

Po pondělním teroristickém útoku v Británii má policie přijmout další opatření. I když naší zemi bezprostřední útok nehrozí, nařídil tato opatření ministr vnitra.

„V tuto chvíli nemáme žádnou informaci, že by se útok měl jakkoliv týkat území České republiky a neexistuje ani žádná informace, že by nám hrozilo bezprostřední nebezpečí," uvedl ministr. Přesto nařídil větší kontroly v ulicích především tam, kde bude více lidí což je případ právě lázeňských slavností.

Na průběhu oslav to ale nic nemění. Lidé mohou zůstat v klidu. Některá opatření ani nepoznají. Výraznější budou kontroly na vstupních cestách do centra města. Informační stánky, na které jsme zvyklí z předešlých ročníků slavnostní, doplní letos prvně betonové zátarasy. Zabránit by měly případnému cílenému nájezdu aut, jako tomu bylo například na vánočním trhu v Německu.

„Na druhou stranu musíme být připravení na to, pokud by potřebovali projet rychle hasiči nebo záchranka, aby jim to bylo umožněno," říká Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury Teplice, který pro město slavnosti coby příspěvková organizace pořádá.

PŮJDU JAKO KAŽDÝ ROK

Tepličané si letošní slavnosti, i přes ne příliš příznivé zprávy ze světa, ujít nenechají. „Půjdu se podívat jako každý rok. Dám si klobásu a pivko. Poslechnu si nějakou hudbu. V ohrožení se necítím," říká Miloš Pilsáček.

Policie je na slavnosti připravena. Moc informací ale nechce zveřejnit. „Bezpečnosti návštěvníků se samozřejmě budeme věnovat i s přihlédnutím na aktuální rizika a bezpečnostní situaci v Evropě. Konkrétní přijatá opatření a bezpečnostní doporučení, která byla organizátorovi akce vydána, nebudeme z taktických důvodů sdělovat," konstatoval Daniel Vítek, mluvčí teplické policie.

Kromě koncertů a dalších společenských akcí policie navyšuje počet hlídek i v ulicích. V Česku už od loňského března platí první stupeň ohrožení. Podle ministra vnitra Milana Chovance však zemi bezprostřední nebezpečí nehrozí. Na druhou stranu nelze nic podcenit, a proto jsou preventivní opatření v souvislosti se zahájením lázeňské sezony zapotřebí.