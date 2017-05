Lázeňská v Teplicích už klepe na dveře

Teplice – Desítky tisíc lidí se poslední květnový víkend sjedou do severočeských Teplic. Ve dnech 27. a 28. května zde proběhnou oslavy k zahájení lázeňské sezony, v pořadí 863.

Zahájení lázeňské sezony v Teplicích/ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

Desítky hudebních vystoupení na pěti oficiálních pódiích, připraven je doprovodný program. Stánky, pivo, limo, klobásy a trdelníky. Davy lidí v ulicích. V sobotu večer velký ohňostroj.

HONORÁŘE HRADÍ POŘADATEL

Během dvou dnů se můžeme těšit na padesátku vystoupení, na pěti samostatných místech ve městě: Scéna na Ptačích schodech, Scéna za Domem kultury, Scéna na zámku, Mušle v šanovském parku a Scéna na náměstí Svobody. Poslední jmenovaná je také označována jako regionální, kde své zastoupení mají místní skupiny a lokální interpreti.

Pozitivní zprávou je, že návštěvníci za koncerty neplatí, vstupné je totiž zdarma. Honoráře kapel uhradí pořadatel. „Rozpočet počítá s přibližně čtyřmi miliony korun. Z toho necelým milionem přispívá město Teplice, zbytek dávají sponzoři, provozovatelé atrakcí a stánkaři za pronájem," říká Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury.

Lázeňská přináší mnoha lidem radost, ale těm, kteří bydlí v centru Teplic a některým lázeňským hostím také řadu omezení. Například si všichni, kdo v uzavřené oblasti bydlí, musí přeparkovat auta.

„Pro mě to je začátek letního období. Doba návratu života a lidí do ulic, návratu sluníčka, tepla a života. Vždy se na to těším. Je to pro mě příležitost neplánovaně potkat spoustu známých, poslechnout si různé žánry hudby, vidět město žijící lidmi. A když se to všechno skloubí s dobrým počasím, tak jsou to velmi příjemné dva dny, ve kterých si každý najde to své, ať už rušnější nebo klidnější třeba s dětmi," komentuje Hynek Hanza z Teplic

Centrum, kde probíhá program je uzavřené pro běžnou dopravu, parkování návštěvníků Lázeňské poblíž pódií je prakticky nemožné a některé linky MHD musí jezdit po objízdné trase.

Kolik lidí přesně přijede poslední víkend v květnu na sever Čech do Teplic na lázeňské slavnosti, to se může pořadatel pouze domnívat, protože se ani na jedné z pěti oficiálních scén neplatí vstupné.

AŽ 40 TISÍC LIDÍ

Odhady z předešlých let hovoří až o 40 tisících návštěvníků. Hodně návštěvníků, to také představuje hodně odpadků. Jen prázdné vyhozené kelímky od piva by zaplnily několik nákladních aut. Pokud bychom využili statistiky z minulých ročníků, které máme v redakci k dispozici, tak například před deseti lety se z centra města na skládku odvezlo během dvou dnů na 10 tisíc tun odpadků, a ponejvíce právě kelímků od piva a papírových tácků od klobás.

Novodobé slavnosti, jak je známe do dnešní podoby, se datují od roku 1995. Od té doby se lázeňské oslavy rozrostly až do dnešních rozměrů a zakořenily natrvalo v květnovém programu v Teplicích. Poslední víkend v máji už je tradicí.

Už patnáct ročníků „Lázeňské" má za sebou Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury Teplice. Právě tuto organizaci pověřilo před patnácti lety vedení města, aby vždy poslední květnový víkend v Teplicích zorganizovalo velké dvoudenní oslavy. V případě „Lázeňské" ale nešlo v roce 2001, když se kormidla ujal DK Teplice, o novou tradici.

Květnové lázeňské slavnosti se úspěšně konaly ve městě už několik let před tím, z větší části z pořadatelské strany lázní a dalších sponzorů, které si najímaly agentury. Duchovním otcem myšlenky na obnovení lázeňské tradice tehdy byl Tomáš Jarolím.

Od roku 2001 pak už vše probíhá v režii DK Teplice a pod záštitou města. Lázně i sponzoři jsou ale i nadále do financování zapojeni.

„Před 15 lety nám tu tehdy ještě začínající kapely vystupovaly za 15 či 20 tisíc korun. Dneska, když je chceme zařadit do programu, tak už si říkají třeba několik set tisíc korun. Honoráře jdou nahoru. Když zmíním třeba skupinu Mandrage, která nám tu dříve hrála za pár tisíc korun a dneska má vysokou cenu. Nebo třeba zpěvák Tomáš Klus či kapela Buty," zmiňuje Přemysl Šoba.