Lékaři, řidiči, svářeči, zámečníci...Na Teplicku je sháňka po mnoha profesích

Teplicko - Aktuální statistika úřadu práce ukázala příznivý trend: nezaměstnaných ubývá. Bez práce je na Teplicku pouze 4,5 % lidí.

Řidič autobusu. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Pokud sháníte práci a baví vás řídit, pak máte velkou šanci najít na Teplicku uplatnění. Právě profese řidiče patří podle aktuálních informací z úřadu práce v současné době k nejžádanějším.

CHCI ZMĚNU

A řidiči mají na výběr mohou šoférovat kamion nebo třeba autobus. Teplický dopravce Arriva City, který zajišťuje MHD a příměstskou dopravu, hledá nové lidi za volant už delší dobu. A to i ženy. Nabídka práce v těchto dnech zlákala třeba Romanu Kastlovou, která v minulosti pracovala v pohostinství.

„Chci změnu. Využila jsem možnosti si vyzkoušet řídit autobus. A baví mě to. Takže už jsem podala přihlášku, musím absolvovat testy,“ říká Kastlová.

Kromě řidičů je na Teplicku největší poptávka po lékařích, svářečích, zámečnících či obsluze strojů. Snižovat se naopak bude poptávka po dělnících na stavby.

To se týká například zedníka Václava z Krupky. „Zima je pro mě vždycky finančně slabší než léto. Nemám stálou práci. Snažím si občas přivydělat melouchem,“ uvádí muž, který se živí prací se zednickou lžící a maltou.

Podle záznamů teplického úřadu práce je v okrese přes 2000 volných pracovních míst. Seznam uchazečů čítal ke konci září 4407 lidí bez práce. Okres Teplice má podobně jako Litoměřicko nejnižší nezaměstnanost v celém Ústeckém kraji.

V tabulkách vykazuje Teplicko podíl nezaměstnanosti číslem 4,5 %, přičemž krajský průměr je podle včera zveřejněných statistických čísel 5,8 %. Nejhůře na tom je z pohledu kraje tradičně sousední Mostecko (8,5 %).

Na Teplicku nezaměstnanost klesá. Podobný trend je v celé republice, sehnat práci je v Česku nejsnazší za poslední dvě desetiletí.

ROZDÍLNÉ PŘEDSTAVY

Je to ale také o přístupu lidí bez práce. „Současná situace naznačuje, že dnes pracuje téměř každý, kdo pracovat chce,“ komentoval pro Deník už dříve statistiku prvního pololetí Petr Gapko, hlavní ekonom banky Moneta.

To, že i v čase velké poptávky zůstává dost lidí bez práce, má podle ekonomů zřejmou příčinu míjejí se představy lidí o tom, co by dělat chtěli, s tím, co firmy po lidech požadují. Nezaměstnaní často touží po práci v kanceláři nebo místě v ostraze. Jenže firmy potřebují spíše odbornější profese jako montážní dělníky, řidiče nebo svářeče.

V následujících měsících by podle odhadů mohla nezaměstnanost ještě mírně klesnout nebo s ukončením sezonních prací stagnovat.