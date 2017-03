Lidé se z kraje stěhují pryč. Menší úbytek zaznamenalo i Teplicko

Ústecký kraj / Teplicko – Počet obyvatel Ústeckého kraje klesá. Na konci roku tu žilo 821 377 lidí. Ve srovnání s předchozím sčítáním je to o 1 473 obyvatel méně. Lidí ubývá, protože se stěhují pryč. V regionu také převažuje počet úmrtí nad počtem narození.

V roce 2016 se v regionu narodilo 8 263 dětí a zemřelo 9 058 lidí. Přirozený přírůstek zaznamenalo pouze Ústecko. Vysoký je stále na severu Čech počet potratů, právě potratovost a úmrtnost je v Ústeckém kraji nejvyšší ze všech krajů České republiky.



Výrazný vliv na počet obyvatel má jejich odchod do jiných regionů. Největší úbytek stěhováním, a to o 332 lidí, zaznamenalo Ústecko. Obyvatelé opouštěli také Mostecko, Děčínsko a Chomutovsko. Úbytek touto cestou zaznamenalo o 71 lidí Teplicko.



Naopak přírůstek stěhováním o 378 lidí statistici napočítali v okrese Litoměřice a o 48 lidí na Lounsku. Oba okresy těží z blízkosti k hlavnímu městu.



Nejlidnatějším okresem zůstává Děčínsko, kde žilo na konci loňského roku 130 787 lidí. Na druhém konci žebříčku je Lounsko s 86 346 lidmi.

Do roku 2050 statistici očekávají další pokles počtu obyvatel. V Ústeckém kraji by to mělo být zhruba o 103 000 lidí.



Ústecký kraj je podle zjištění statistiků jedním z věkově nejmladších v Česku. Podíl seniorů je druhý nejnižší po Středočeském kraji, stejně jako jinde však tento podíl neustále roste. Délka života obyvatel Ústeckého kraje se rok od roku prodlužuje.



Zároveň se výrazně zmenšuje rozdíl mezi muži a ženami. Přesto zůstává naděje na dožití lidí v regionu v rámci celého Česka

nejnižší, oproti Pražákům mají kratší život o několik let.



Podle aktuální demografické projekce statistiků by se měl život do konce století protáhnout zhruba o deset let. Prodlužuje se postupně i doba, kterou lidé prožijí ve zdraví.

