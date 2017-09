Lidl opět zasahuje proti křížům. Tentokrát vadí ty od aktivistů

Chomutov /FOTOGALERIE/ - U prodejen někteří lidé protestují a instalují pomníčky.

Velký mezinárodní skandál zčeřil i klidné chomutovské vody. U místní prodejny Lidl protestovali několik dnů aktivisté, kteří nesouhlasí s reklamní kampaní německého řetězce. U obchodu vztyčili dřevěné kříže s memorováním a zapalovali svíčky. Obchod je nechal z Chomutova odstranit, objevují se ale i v jiných městech.

Protestní akce je součástí mezinárodní iniciativy. „Organizuje ji Generace identity, což je celoevropské mládežnické hnutí,“ vysvětluje předseda chomutovských aktivistů Jan Mrázek. Hnutí si klade za cíl rozvíjet evropské tradice a podporovat kulturní identitu Evropanů. Protestem chce upozornit na počínání Lidlu, který z obalů svých výrobků vymazával kříže z křesťanských památek.

Aktivisté odmítají, že by se jednalo o náboženskou akci. „Uznáváme ale tradici, která Evropu po staletí formovala,“ říká Mrázek. Krok Lidlu chápou jako nesmysl poplatný politické korektnosti.

Prodejna kříže odstranila

Pomníčky zapíchnuté v trávníku stály před prodejnou několik dní. „Kříž jsme vztyčili ve čtvrtek v podvečer a ještě v ranních pondělních hodinách tam stál,“ říká Mrázek. Teď by ho tam ale zákazníci hledali marně, na místě už zůstaly jen vyhořelé kalíšky od hřbitovních svící. „Naši zaměstnanci ho odstranili,“ potvrdila mluvčí Lidlu Zuzana Holá. Proč tak učinili a jak s kříži dál Lidl naložil, nechtěla společnost více komentovat.

Kříže vztyčili aktivisté nejen na různých místech v České republice, ale také na území takzvané Visegrádské čtyřky, tedy i u prodejen v Polsku, Slovensku a v Maďarsku. Podle Lidlu to není jediný způsob protestu, se kterým se řetězec setkává. „U několika prodejen jsme během uplynulého týdne i dnes zaznamenali na výlohách nalepené lepící pásky ve tvaru kříže,“ popisuje mluvčí Lidlu Holá. Potvrdila také, že aktivisté s kříži a svíčkami se objevili i v dalších městech než jen v Chomutově. S většími demonstracemi se ale společnost zatím nesetkala.

Chomutovští aktivisté jsou, přestože kříže už Lidl odstranil, spokojení. „„Vzbudilo to pozornost a diskuzi, svůj účel tedy akce splnila,“ myslí si aktivisté.

Kauza s vymazáváním křížů pobouřila velkou spoustu zákazníků i čelních představitelů země. K bojkotování nákupu výrobků z řeckého týdnu vyzývali především lidovečtí poslanci a zástupci církví. V chomutovském Lidlu se ale dál tvoří fronty. Zákazníkům sice chování řetězce vadí, nakupují v něm ale dál. „Mě to přišlo hrozně sprosté a na rozdíl od té kauzy s černochem tady opravdu vidím problém,“ myslí si například zákaznice Věra Černá. „Jenže nikde jinde skoro nenakupuji a obchod by mi opravdu chyběl. Takže nekupuji nic z řeckého týdne, jinak to ale neomezuji,“ uzavírá Chomutovanka.

Chomutované se na Lidl zlobili i v minulosti U Chomutovanů si Lidl udělal škraloup dávno před kauzou s modelem černé pleti i vymazávání náboženských symbolů. Když tam řetězec otevíral svou prodejnu, došlo k pokácení stoleté lípy, která překážela reklamnímu poutači. K události došlo v říjnu 2003 a u příležitosti státního svátku Chomutované hromadně demonstrovali. Město nechalo na vlastní náklady vysázet osm nových lip a zaplatilo pískovcový pomník, který lípu připomíná.