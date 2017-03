Ústecký kraj – Oblíbená lyžařská centra na severu Čech končí sezonu. Výjimkou je Klínovec.

Lyžování. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Lyžařská sezona v Ústeckém kraji končí. Skiareály se zavírají. Poslední možnost si zalyžovat měli lidé o uplynulém víkendu. Díky dobrému počasí se jich přijelo rozloučit se zimou několik stovek, vyplývá z informací provozovatelů.

Naposledy se v neděli 12. března rozjely vleky ve středisku Zadní Telnice na Ústecku. "Návštěvnost byla nad očekávání dobrá, ale už končíme. Sněhové podmínky jsou špatné, přes týden chodí jen málo lidí a předpověď počasí není příznivá," shrnul Jindřich Holinger z areálu.

Klínovec stále láká

Už pouze krátký dětský vlek jezdil o víkendu v Alšovce na Měděnci na Chomutovsku. "Ještě dnes probíhala i výuka dětí, nicméně pro tuto sezonu zavíráme," řekl v neděli Vladimír Klíma ze střediska.

Opačná situace je však na Klínovci. Tamní skiareál nabízí lyžařům stále přes 15 kilometrů sjezdovek, kde jsou také v provozu všechny lanovky.

Raději už na kolo

Kvůli nezájmu veřejnosti spustili v neděli naposledy poslední vlek také v Českém Jiřetíně na Mostecku. "Už to nemá smysl, i když podmínky by ještě byly slušné, ale lidi teď radši vytáhnou kolo než lyže," uvedl Jiří Drahorád z areálu.

Sezona už dříve skončila v Horním Podluží na Děčínsku, Malečově na Ústecku nebo na Bouřňáku na Teplicku.

Na Klínech podle počasí

Poslední možnost se svézt na lyžích mají v kraji lidé ještě ve skiareálu Klíny na Mostecku. "Teď už je to otázka počasí, sedačková lanovka už nejezdí, jen malý vlek. Kdo má zájem přijet, měl by se nejdřív podívat na náš web," řekl Karel Krupa ze střediska.

Běžkaři už musejí za bílou stopou do sousedního Karlovarského nebo Libereckého kraje. Tratě na hřebenech Krušných hor v Ústeckém kraji jsou neupravené nebo nesjízdné. Právě v Karlovarském kraji jsou stále v provozu všechny hlavní skiareály, dobré podmínky jsou ve vyšších polohách i pro běžkování. Areály tam lákají na tvrdé sjezdovky a lyžování bez front. Mrzne a o víkendu drobně sněžilo. Velké areály by tam měly být v provozu až do konce března.