Malí kuchtíci rozdají radost jídlem. Vloni byly ve finále i Hastrmanky z Ústí

Ústecký kraj - Tříčlenné týmy dětí ve věku od 5 do 15 let z mateřských i základních škol a děti z dětských domovů, případně jiných sociálních subjektů nebo volnočasových sdružení se mohou přihlásit do dětské kuchařské show Coolinaření se Zdravou 5. Uzávěrka regionálních kol je 7. dubna 2017.

Celostátního finále kuchařské soutěže Zdravé 5 se v loňském roce zúčastnil také tým Hastrmanky ze ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem.Foto: archiv pořadatelů

Soutěž je letos obohacena o nový rozměr – děti připraví zdravé pohoštění a navrhnou s kým a proč se o svačinu podělí a tím ho potěší. RADOST PŘI SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ „Soutěžní disciplínou je i tentokrát příprava zdravé svačiny. Každoročně však přinášíme do soutěže inovace, a tak letos chceme děti přivést k pochopení, že jídlo bychom měli připravovat s láskou a pak si s radostí užít společné chvíle při stolování," vysvětluje Eva Nepokojová, koordinátorka Zdravé 5. Odborná porota bude hodnotit nejen složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Hodnota pokrmu pro 4 osoby by se měla pohybovat kolem 100 korun. Nákup surovin v hodnotě sto korun pro jeden tým jako každoročně nahradí školám zasláním nákupní poukázky do prodejny Albert. Soutěžící mají za úkol navrhnout, komu připravené pohoštění darují a udělají mu tak radost. „Mohou to být osamělá paní ze sousedství, babičky a dědečkové v domově důchodců, paní učitelky, kuchařky ze školní jídelny, dlouhodobě nemocný spolužák, případně rodiče a podobně," doplňuje Eva Nepokojová. ČTYŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE Do kuchařské soutěže Coolinaření se Zdravou 5 se mohou zapojit tříčlenné týmy ve čtyřech soutěžních kategoriích. Soutěžní disciplínou je zdravý pokrm studené nebo teplé kuchyně vhodný jako svačina. Recept společně s fotografiemi z přípravy a předání pohoštění včetně obhajoby výběru obdarovaného přihlásí každý tým prostřednictvím www.zdrava5.cz do 7. dubna 2017. Odborná porota bude hodnotit nejen složení pokrmu a jeho lákavý vzhled, ale i zajímavý celkový koncept přihlášky splňující kritéria soutěže. Porota soutěže vybere do celostátního finále 5 nejlepších týmů z každé kategorie z celé České republiky. Vloni se do finále probojovaly také Hastrmanky ze ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem. Finále se uskuteční v polovině května v Praze a bude plné překvapení. Na výherce čeká i letos speciální zážitková odměna!

Autor: Roman Nešetřil