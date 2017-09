Meningokok vzal dívce obě nohy. Chce se vrátit ke sportu

Osek - Lidé mohou dívku finančně podpořit zakoupením kalendáře.

Mladou studentku ústecké univerzity Terezu Bártovou mohou lidé podpořit zasláním finanční částky na účet i zakoupením charitativního kalendáře.Foto: Petr Hricko

Studentka ústecké univerzity Tereza Bártová se v dubnu připravovala na státnice, když se jí udělalo zle. Domnívala se, že jde o obyčejnou chřipku. Ona ani nikdo z rodiny v tu chvíli netušil, že její tělo napadla nejzávažnější infekční nemoc v Česku.



„Našli jsme ji v posteli vyděšenou. Necítila nohy. Kůži jí pokrývaly fialové mapy,“ popisují Terezčiny rodiče.



V ústecké nemocnici pak studentka z Oseku ztratila vědomí. Všechny orgány zkolabovaly. Lékaři ji udržovali v umělém spánku. Diagnóza? Meningoková meningitida a hrozivá zpráva rodině: šance na přežití jednoprocentní.



Dívka se s onemocněním prala několik týdnů, zatímco její orgány zastupovaly přístroje. Nad zákeřnou nemocí zvítězila, následky si ovšem ponese po celý život. Přišla o obě nohy, na pravé ruce o dva prsty a na levé o čtyři. Ledviny jí přestaly fungovat, třikrát týdně musí na dialýzu. Neuvěřitelný optimismus ovšem dívce nechybí.

„Na to, že se probudíte bez nohou a bez prstů, vás nikdo nepřipraví. Já jsem ale dostala šanci. Dopadlo to dobře. Jsem tady a hodlám žít naplno jako dřív! Bude to těžké, ale já to zvládnu. Dodělám školu, budu cestovat a sportovat,“ říká 25letá Tereza, která se věnuje sportu odmalička. Běhá, lyžuje a hlavně jezdí na horském kole.

Letos v létě jel pro Terezu tým osmi žen s názvem Flower Power nejdelší cyklistický maraton v Česku, a to Metrostav handy cyklomaraton. Pětidenní nonstop závod o délce 2222 km s limitem 111 hodin tvořily týmy zdravých a handicapovaných účastníků, mužů i žen, amatérů i profesionálů.

„Se svými 148 centimetry a 31 kily má Terezka větší sílu než většina dvoumetrových chlapů. Nečekali jsme, že nejsilnější člověk, kterého potkáme, bude ukrytý v tak drobném těle této dívenky. Lidé jako ona nás inspirují,“ zmiňuje za pořadatele závodu Tomáš Pchálek ze spolku Cesta za snem.



Ženský tým Flower Power si dal předsevzetí pro příští ročník. Chtějí závod absolvovat s Terezou jako cyklistkou! „Bude to hodně náročné, ale jsem zvyklá bojovat,“ říká Tereza, která zaznamenává obrovskou vlnu podpory a solidarity od veřejnosti. Celý rozhovor s ní si zájemci mohou pustit na facebookových stránkách Cesta za snem.



Lidé teď navíc mají možnost pomoci jí zakoupením charitativního kalendáře Norsko 2018 od teplického fotografa Petra Hricka. Minimální cena kalendáře je 1 000 korun.

„Jako rektor mateřské univerzity této statečné dívky cítím potřebu i povinnost vyzvat veřejnost k připojení do jakékoliv formy její podpory. Za univerzitu jsme objednali 100 kusů charitativních kalendářů,“ uvádí rektor ústecké univerzity Martin Balej. Na účet 115-5166420227/0100 pak zájemci mohou přispět libovolnou částkou.

Vybrané peníze půjdou na Tereziny nové protézy a kolečkové křeslo. „Život je dar. Važme si každého dne. Neřešme hlouposti. Jsme tady a teď. A co bude zítra, nikdo neví. Síla člověka není ve svalech, ale v jeho hlavě,“ dodává Pchálek.



Nebezpečný meningokok si v Ústeckém kraji vyžádal za poslední roky několik obětí. V roce 2008 podlehlv ústecké nemocnici tříletý chlapec. O rok později zemřela na stejné onemocnění v mostecké nemocnici dívka.

V roce 2011 podlehl meningitidě jedenáctiměsíční chlapec z Jablonecka. Další oběť si onemocnění vyžádalo letos v březnu, kdy v ústecké nemocnici podlehla meningokoku typu C čtyřletá pacientka.

Co je to meningokoková meningitida?Meningokok je bakteriální onemocnění, které se šíří mezi lidmi a jediným zdrojem nákazy je člověk. Onemocnění nejčastěji postihuje osoby, které se doposud těšily velmi dobrému zdravotnímu stavu. Nebezpečné bakterie přežívají zejména v nosohltanu zdravého jedince, který se stává bacilonosičem a života nebezpečné bakterie přenáší na ostatní lidi. Bakterie se z bacilonosiče na zdravého člověka přenáší kapénkovou formou, nejčastěji líbáním, kýcháním a kašlem. Meningokokovému onemocnění typu A, B, C, W-135, Y můžeme předejít očkováním, které je možné provést již u dětí od dvou měsíců jejich věku.