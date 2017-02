Město Bílina dá peníze z hazardu handicapovaným dětem

Bílina – Až dvě stě tisíc korun letos půjde z rozpočtu města Bíliny na podporu zdravotně postižených dětí a mladistvých. Právě tato částka je vyčleněná z daní vybraných z provozování loterií a výherních hracích automatů ve městě.

Radnice v Bílině/ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

"Dosud zdravotně postižené děti od města žádnou podporu nedostaly. Proto jsme se rozhodli vyčlenit částku dvě stě tisíc korun na podporu handicapovaných dětí a jejich potřeb," uvedla místostarostka Bíliny Veronika Horová. O tom, komu přesně a jakým způsobem mají peníze od města jít, se diskutovalo mezi zastupiteli. Čtěte také: Do oprav náměstí dají v Bílině 25 milionů

KAŽDÁ POMOC JE DOBRÁ

„Po důkladné diskuzi napříč politickým spektrem i přímo s rodiči těchto dětí byla připravena a schválena jasná pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti," doplnila místostarostka. Z příspěvku od města bude možné hradit například různé kompenzační pomůcky či rehabilitační pobyty.

Pro rodiče je obecně život s postiženým dítětem finančně hodně náročný. Jsou proto rádi za jakoukoliv pomoc. „Nedovedete si ani představit, co to všechno stojí. A vy to hlavně potřebujete. Speciální kočár, různé věci na cvičení. Úpravy auta," říká Miluše Janíková, která se stará už deset let o postiženou dceru.

Konkrétně město Bílina předpokládá letos výnos z daní z loterií a výherních hracích automatů ve výši 7,6 milionů korun. Z toho je 6,7 milionů určeno na přímou dotaci sportovním klubům, 500 tisíc na rezervu podpory kultury a zájmové činnosti, 200 tisíc Kč na příspěvky sportovním organizacím dle individuálních žádostí a 200 tisíc právě na podporu handicapovaných dětí.

MĚSTO S POSTIHEM NESOUHLASÍ

Příspěvek je jednorázový a jeho maximální výše je 10 tisíc korun pro jednoho žadatele na rok. Formulář žádosti je možné si vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo si ji stáhnout přímo z webových stránek www.bilina.cz. Web města také upozorňuje, že žádosti lze podávat průběžně do konce září letošního roku.

Město Bílina v minulosti omezilo počet heren ve městě jen na čtyři konkrétní herní místa, kde se může hrát. Vedení města bylo v tomto ohledu napadáno, že tento postup je diskriminační. Antimonopolní úřad za to vyměřil pokutu přibližně čtvrt milionu korun. Město s tím nesouhlasí. Čtěte také: V Bílině potvrdili stop stav na herny