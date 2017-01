Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji

Teplicko - Policie žádá občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které došlo v úterý 24. ledna 2017 v 15:10 hodin v Teplicích, na křižovatce ulic Masarykova třída, Školní a Českobratrská na přechodu pro chodce ve směru na Trnovany. Nezletilá chodkyně, která přecházela Masarykovu třídu z pravé strany od ul. Českobratrská, vstoupila na přechod pro chodce a to v době, kdy se přes něj rozjíždělo vozidlo VW Golf černé barvy (pětidveřová verze). Došlo ke střetu, při kterém holčička utrpěla zranění dolní končetiny, řidič osobního vozidla ji naložil do auta a odvezl do nemocnice, odkud nehodu telefonicky oznámil na policii.