Mikrojesle vznikají v Krupce. Budou zdarma a ponesou jméno Kyliánek

Krupka - Projekt, který výrazně ulehčí rodinám s dětmi, vzniká v těchto dnech v Krupce. Jde o mikrojesle s poetickým názvem Kyliánek a využívat je mohou nejmenší děti. Provozovat je bude charita. Budou zdarma.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Bečák

„Podpora rodin s dětmi patří mezi naše priority. Dětem je třeba věnovat maximální pozornost a jejich rodiče podporovat tak, jak to situace dovolí. Proto sem rád, že takové zařízení může v našem městě fungovat," řekl k mikrojeslím v Krupce starosta města Zdeněk Matouš.

Mikrojesle v Krupce dostaly jméno Kyliánek a od 1. dubna budou provozovány Oblastní charitou Teplice, se kterou krupská radnice dlouhodobě spolupracuje. Město Krupka je partnerem celého projektu, díky kterému budou mikrojesle v provozu do konce září 2019.

V případě trvajícího zájmu pak bude nutné hledat další zdroj financování, kterým je v současné době Evropská unie.

OČEKÁVÁ SE VELKÝ ZÁJEM

„S ohledem na zkušenosti z jiných měst očekáváme i v Krupce o tuto službu velký zájem. Vím o tom, že v některých městech, ve kterých mikrojesle otevřeli dříve, mají již naplněnou kapacitu i pro příští školní rok", řekl k jejich otevření ředitel Oblastní charity Teplice Pavel Majerák.

Mikrojesle jsou zařízením péče o nejmenší děti od šesti měsíců do čtyř let (do dovršení pátého roku věku dítěte). Jedná se o pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR.

Jejich zřízení je podporou rodičů malých dětí, kteří si aktivně hledají zaměstnání, rekvalifikují se, popřípadě studují. Mikrojesle jsou tedy určeny dětem rodičů, kteří naplňují výše uvedené konkrétní podmínky.

Dítě může být v zařízení dlouhodobě i nárazově třeba jen dvě hodiny. Zřizovatel mikrojeslí však musí dodržet podmínku, kterou je maximální počet dětí v konkrétním čase, což jsou čtyři děti.

„Provozní doba je plánována od 8 do 16 hodin. V případě potřeb rodičů, kteří pracují na směnný provoz, je možno dobu provozu upravit či prodloužit. To se týká i víkendových dní", doplnil Pavel Majerák.

Pobyt dítěte v mikrojeslích je pro rodiče zdarma. Stravování dětí si zajišťují rodiče sami tak, že pro dítě připraví jídlo a uloží je do vhodného obalu.

K dispozici budou elektrospotřebiče k uchování a ohřevu potravin.

Pokud dojde k převisu zájmu rodičů nad stanovenou kapacitu, je výběrem dětí pověřena výběrová komise, která postupuje dle zveřejněných kritérií.

O děti se postará chůva, která musí naplňovat podmínku kvalifikace danou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Chůva připravuje i plán péče a výchovy a je prvním kontaktním pracovníkem pro rodiče.

Projekt je podpořen Evropskou unií prostředky Operačního programu Zaměstnanost. Díky tomu bylo možné v Krupce připravit prostory mikrojeslí v domě s názvem Agapé II v ulici Pod dolní drahou a následně zajistit financování provozu až do 30. září 2019.

V průběhu prvního čtvrtletí 2017 byly realizovány malé stavební úpravy v jedné z bytových jednotek a určené prostory jsou vhodně zařizovány pro potřeby těch nejmenších. Zajištěna je i úprava části venkovních prostor pro aktivity dětí.

Rostislav Kadlec





Užitečná informace Rodiče, kteří mají zájem o využití krupských mikrojeslí, mohou vyplnit přihlášku a zaslat doporučeně na adresu: Oblastní charita Teplice, Thámova 711/20, 415 01 Teplice. Přihláška a podmínky přijetí dítěte jsou ke stažení na www.teplice.charita.cz