Ministerstvo konečně vypíše tendr na leteckou záchranku. Podle kraje pozdě

Ústecký kraj - Ministerstvo zdravotnictví vypíše nový tendr na provozovatele letecké záchranné služby v Ústeckém kraji na začátku tohoto týdne. "Jméno vítěze by pak mohlo znát do dvou měsíců," řekla mluvčí resortu Štěpánka Čechová.

Ústecký kraj zaskočilo, že zakázka ještě nebyla vypsána. Leteckou záchranku zatím na základě dodatku provozuje v kraji společnost DSA. Finanční limit 3,69 milionu korun bez DPH by měla podle odhadů vyčerpat v dubnu. Kdo ji zajistí potom, nechce ministerstvo předjímat, stát má podepsané memorandum s policií a armádou.

Ministerstvo slibovalo vypsání nové soutěže už před dvěma týdny. Podle Čechové jsou ale zadávací podmínky velmi složité a ministerstvo se při jejich přípravě snažilo vyvarovat možných chyb. "Příprava zadávacích podmínek se tedy protáhla déle, než jsme předpokládali. Aktuálně ale mohu doplnit, že zadávací řízení bude vyhlášeno počátkem příštího týdne," vysvětlila Čechová.

HEJTMAN JE PŘEKVAPENÝ

Přesný termín, kdy bude nový provozovatel letecké záchranky vybrán, lze podle ministerstva jen odhadovat. "Vzhledem k zákonným lhůtám lze výběr dodavatele očekávat do dvou měsíců," doplnila Čechová. Výběrové řízení na ústecké stanoviště letecké záchranné služby ministerstvo v lednu zrušilo. Důvodem byly nejasnosti týkající se technických požadavků na vrtulníky.

DSA zajišťuje leteckou záchrannou službu od začátku roku na základě dočasné smlouvy. Původně byl dodatek podepsán do konce února, ministerstvo ale smlouvu prodloužilo do doby, než DSA vyčerpá limit daný zákonem o veřejných zakázkách. Ten je 3,69 milionu korun bez DPH.

To, že nový tendr ještě nebyl vypsán, vedení Ústeckého kraje překvapilo. "Já doufám, že ministerstvo, když nespěchá s vypsáním nového výběrového řízení, tak ví co dělá. A určitě také ví, jak prodloužit s DSA smlouvu do té doby, než to bude vyřešeno," horlil hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Podle dřívějších odhadů ministerstva i Ústeckého kraje DSA limit vyčerpá v dubnu. Jak by byla letecká záchranka zajištěna potom, nechce ministerstvo předjímat. "Pokud nebude možné do nového výběru dodavatele zajistit provoz vrtulníků pro LZS na základě stávající smlouvy se společností DSA, sdělí ministerstvo zdravotnictví včas další postup. Nyní nebudeme tyto případné kroky předjímat," řekla Čechová.

Podle ní stále platí memorandum, podle kterého by v Ústeckém kraji mohly zasahovat policie nebo armáda.

Společnost DSA provozuje vrtulníky v Ústeckém kraji od roku 2003. V tendru na zajištění záchranné služby na ústecké základně v příštích čtyřech letech neuspěla. Kvůli její stížnosti u antimonopolního úřadu nemohlo ministerstvo s vítěznou firmou ATE uzavřít smlouvu. Ministerstvo následně výběrové řízení zrušilo.

