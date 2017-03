Míst pro nemocné Alzheimerem je v kraji dostatek

Ústecký kraj - Specializovaných domovů i stacionářů, které nabízejí služby lidem s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demencí, je v Ústeckém kraji dostatek.

Speciální zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Že by byl výrazný převis žádostí, toho si nejsem vědom. Vím, že v některých částech kraje to tak může být," tvrdí náměstek hejtmana Martin Klika.

Kraj má páteřní síť zařízení, která jsou jak krajská, tak i privátní. Domovů se zvláštním režimem pro nemocné Alzheimerem je v kraji 17. Jedním z nich je domov v Milešově. Má kapacitu 87 lůžek a je určen pro lidi nad padesát let.

Specializovaná zařízení provozuje spíše kraj. Města a obce mají většinou klasické domovy pro seniory. „Větší část této specializované péče držíme my, protože obce by to finančně neutáhly," tvrdí Klika.

KRÉTA VZNIKLA Z VOJENSKÉ NEMOCNICE

V Ústeckém kraji provozují zařízení se zvláštním režimem i soukromé firmy nebo diakonie. Diakonie České církve evangelické provozuje dům se zvláštním režimem v Krabčičích. Šestadvacet lůžek má také Farní charita Litoměřice. V Terezíně na Litoměřicku vzniklo přestavbou někdejší vojenské nemocnice privátní zařízení Kréta, které nabízí pro nemocné Alzheimerem více než stovku míst. Menší zařízení pak jsou v Děčíně a v Mostě.

Podle Kliky mají zájem o vznik dalších zařízení především privátní firmy, které by z toho chtěly profitovat. „Všechny by rády dělaly velká zařízení od 80 do 150 míst, protože se to už vyplatí," doplnil Klika.

Mimo pobytových zařízení jsou v Ústeckém kraji také terénní služby nebo denní stacionáře. Ambulantních služeb jsou více než čtyři desítky.