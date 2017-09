Místo chátrajícího Telecomu v centru Teplic vyroste hotel. S pivovarem!

Teplice /VIZUALIZACE, ANKETA/ - Podle majitele stará socialistická budova hyzdí tvář města. V té nové má být i minipivovar a pivní lázně.

Žluté stránky nahradí kniha hostů. Cvakání relátek vystřídá cinknutí recepčního zvonku. Místo telefonní ústředny na náměstí Svobody v Teplicích vyroste luxusní hotel. Postavit ho tam chce teplický patriot Jaroslav Třešňák, který se označuje za čističe lázeňského města. A právě stará socialistická telekomunikační budova na náměstí podle něj vzhled Teplic hyzdí. „Takže jsem ji koupil. Zbourám a místo toho postavíme něco, co do současného vzhledu náměstí zapadne,“ říká teplický podnikatel.

Společně s hotelem na náměstí přibydou další místa k parkování. Stavba bude mít dvě podzemní podlaží právě pro auta. V úrovni současného náměstí pak chce Třešňák otevřít restaurace a kavárny. „Střed lázeňského města musí žít. Lidé se tu musí cítit dobře. Nejen posedět při kávě, ale dát si i dobré jídlo a mít možnost nákupů,“ uvádí podnikatel ve stavebnictví.

V nové budově podle něj budou i pivní lázně s vlastním pivovarem a pivnicí. Megalomanský projekt počítá také s kongresovým sálem a bankovním sektorem. V horních patrech pak s ubytováním pro návštěvníky Teplic.

Vedení místní radnice označuje hotel na centrálním náměstí jako přínos pro město. „Druhou věcí je ale řešení dopravy, architektura stavby, zakomponování stavby do náměstí a podobně,“ říká náměstek primátora Hynek Hanza. „Je ale určitě v zájmu všech občanů města, aby tento nepovedený pomník minulé doby z náměstí zmizel,“ podotýká.

Třetí hrůza nebo dobrý plán?

Mezi Tepličany jsou ohledně plánované výstavby hotelu rozdílné názory. „Na náměstí stojí už dvě hrůzy. Teď tam přibude třetí. Navíc protější Fontána je věčně prázdná. Kdo bude chodit sem?“ ptá se student Milan Veslar. Především věkově starší poukazují na historický vzhled náměstí a jeho přeměnu k modernímu pojetí. „Staré tržiště a dobové domy se sem už určitě nevrátí, ale chtělo by to k takovým změnám přistupovat trochu s citem,“ míní senior Václav Malík. Naopak kladně na vývoj města pohlíží studentka Milada. „Každé město má svoji historickou a moderní část. A právě náměstí Svobody, kde už jsou dvě velká nákupní centra v moderním stylu, vnímám jako současnost. Takže hotel mi tu vadit nebude,“ říká slečna se sluchátky v uších a tetováním na krku.

Teplice coby město potřebují oživit. Myslí si to teplický architekt Petr Sedláček. A právě podobné projekty k tomu mohou podle něj přispět. „Potřebují přitáhnout do města lidi. Lázeňské město má obrovský rezidenční potenciál a co se týká obyvatel, tak by potřebovalo okysličení,“ řekl architekt.

Hotel má nahradit současný objekt, kde sídlily telekomunikační služby. Část komplexu dodnes využívají a měly by i do budoucna v novém areálu. Současná stavba ale půjde k zemi. „Využitelnost je už jen deset procent. Rekonstrukce není možná,“ poznamenává Karel Schön ze společnosti JTH, která chátrající objekt koupila.

Proměny náměstí

Náměstí Svobody kdysi patřilo k hlavním plochám starých Teplic. Původně v jeho středu stávala samotná budova radnice s věžičkou a kašnou v sousedství. Po požáru města v roce 1806 dům nahradila nová klasicistní budova radnice v severním okraji náměstí. Původní kašnu vystřídala současná se sochou madony. Staré domy s renesančním loubím ustoupily novým stavbám. Západní strana náměstí ustoupila v 60. letech 20. století budovám České pošty a Telecomu. Telekomunikační komplex tu vydržel dodnes. Pošta po stavbě hotelu zůstane.