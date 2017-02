Moldava bojuje s novým sněhem. Traktor zapadl ve sněhu

Teplicko – Místy je na Moldavě až dva metry sněhu. Vedení obce oživilo na úklid 30 let starou frézu. Když už se zdálo, že je situace pod kontrolou, tak napadlo zase nový sníh. Poslední hodiny jsou neprůjezdné některé vedlejší cesty v obci. Hlavní silnice č. 382 z Hrobu na Nové Město a dál na Moldavu je průjezdná.

„Traktor zimní údržby obce uvízl na jedné z upravovaných cest na Novém Městě. Stroj vedený zkušeným řidičem nezvládl velké množství sněhu a při prohrnování ho vlastní radlice stáhla mimo úzký profil komunikace. Zimní údržba se mnohdy pohybuje na hranici možností," řekla místostarostka Eva Kardová a dodala: „Údržba stále ještě nepřístupné komunikace do chatové osady "Kapsa" směrem na dolní Moldavu skončila neúspěšně. Traktor tam uvízl a s obtížemi se dostal zpět. Cestu se tedy pro velké množství sněhu nepodařilo dosud zprovoznit. S velkou opatrností je přístupná pouze část od lesní školky na horní Moldavě, která končí u Restaurace Pištorka a to pouze pro terénní vozy. Z dolní Moldavy do další Restaurace Mulda musí návštěvníci, chataři i trvale žijící obyvatelé pěšky nebo sněžnými vozidly."

Jedná se o úseky do 1,5 km od hlavní komunikace. Při přepravě objemnějších nákladů do lokality pomáhá obecní čtyřkolka. „Při postupném vyprošťování uvízlých vozidel v nepřístupném údolí pomáhala rolba Ladislava Čurdy z Horského statku Cínovec. Na akci dohlížela Horská služba," sdělila Kardová. (kos)