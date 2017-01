Moldava: rozbitá fréza i odříznutí chataři

Teplicko - Na Moldavě jsou místy až dva metry sněhu. Boj s velkou sněhovou nadílkou tam komplikuje rozbitá sněhová fréza. Stále odříznutí od světa jsou chataři v lokalitě zvané „V Kapse". „Máme problém se tam dostat, protože traktorem to nejde a obecní sněhová fréza je rozbitá," řekla Eva Kardová, místostarostka Moldavy.

TAKTO BYLY ZASYPÁNY přístupové cesty v Moldavě. Snímek úklidu sněhu od obecního úřadu je z facebookového profilu Informačního centra Moldava (sdíleno album Martina Fryče). Foto: archiv

Krušno bylo na Moldavě hlavně o víkendu. Horská obec zažila kalamitní stav. Příjezdová silnice Nové Město Moldava byla několik hodin neprůjezdná. „Silničářům SÚS a všem, kteří se podíle-li na boji se sněhovou kalamitou patří velké díky. Společné úsilí se vyplatilo a jsme zase po hlavní silnici normálně přístupní," hlásila večera dopoledne Kardová.

Děti se přesto ráno do školy autobusem nedostaly. Dopravce nechtěl riskovat a autobus do hor nevypravil. „Silnice byla normálně průjezdná. Obchody fungují. Snažíme se svépomoci, co nejrychleji opravit naši stařičkou frézu. Nechceme ji dávat do servisu, protože to by bylo na dva týdny. Ideální by bylo, kdybychom si mohli pořídit zcela novou," dodala místostarostka.

Moldava chce frézou pomoci odříznutým chatařům a též vytvořit prostor pro parkování pro běžkaře. „Podmínky pro zimní sporty jsou zde ideální," nechala se slyšet Kardová. Do horské obce se lze dostat autem, autobusem a vlekem. Motoráček jezdí ale jenom o víkendy, svátky a prázdniny. „Určitě by stálo za to, aby vláček jezdil přes zimu každý den. Pomohlo by to jak lidem, kteří jezdí do práce či školákům, tak turistům," řekl Michal Cuc, jenž provozuje na Moldavě penzion.