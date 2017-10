Moštárny jsou na suchu. Vše pomrzlo, zoufají si pěstitelé

Teplicko - Málo jablek rovná se málo moštu. Tato jednoduchá rovnice platí letos bezezbytku. Zoufají si jak milovníci vitamínové bomby, tak i samotné moštárny.

Moštárna. Ilustrační foto.Foto: Miroslav Kucej

„Jablek je málo, lidé moc nechodí,“ krčí rameny provozovatel moštárny v zahrádkářské kolonii v Bílině Günter Köhler. Kvůli slabé úrodě musel dokonce omezit otevírací dobu.

ASI ZAVŘE ÚPLNĚ

„Otevřeno mám už jen v sobotu. Ve středu a v pátek to nemělo vůbec smysl,“ dodal. Podle jeho slov přišlo letos za celé září moštovat tolik lidí, co loni za dva dny. Uvažuje, že zavře úplně. „Jestli to tak půjde dále, tak zavřu. Nevydělám si ani na energie,“ říká Köhler.

Jablek je málo ze dvou důvodů. Tím první byly mrazíky na jaře a tím druhý velké suchu přes léto. „Máme na zahradě pět jabloní. Všechno nám to pomrzlo, takže jediné, co na stromech momentálně máme, jsou listy. Jablka žádná,“ pronesla Hana Černá z Teplic.

Problém s nedostatkem jablek je podle provozovatele moštárny napříč krajem. „Mluvil jsem s kolegy z Litoměřicka a taky nemají co lisovat. Podobně jsou na tom i palírny. Pálenky bude letos taky málo.“

Přitom loni jely moštárny až do konce října. Mošt lze udělat prakticky ze všech jablek. Čím sladší jablka, tím sladší šťáva, přičemž z 10 kilogramů jablek je zhruba šest litrů moštu.

VÝROBA JE JEDNODUCHÁ

„Postup výroby je jednoduchý: zvážíte jablka, dáte do drtiče. Vznikne hmota, kterou nasypete z lavoru do formy a přebalíte látkou, vznikne takzvaná buchta. Pak přijde na řadu lis. Ten je elektrický a samoobslužný. Po několika málo minutách vám vyteče do kbelíku lahodná jablečná šťáva,“ vysvětlil Günter Köhler.

Kyselost a trpkost moštu závisí na použitých surovinách. Při průmyslovém zpracování se šťáva často pasterizuje. Lze také vyrábět hruškový mošt, který je sladší, nebo vinný.

Zavařený mošt je možno skladovat po neomezeně dlouhou dobu, i když po čase začíná sedimentovat. „Čerstvý mošt nemá chybu. Je lepší než různé léky. Bohužel letos si ho moc neužijeme,“ pokrčila rameny Hana Černá.