Motoráček Moldaváček jezdí opět každý den. Končí ale v Dubí

Teplicko - Motoráček na Moldavské dráze vozí turisty opět každý den. Kdo chce vyrazit na výlet na hřebeny Krušných hor, tak může využít čtyř párů vlaků.

Pozor si musí dát na výluku v úseku Dubí Moldava způsobenou sesuvem trati. Místo motoráčků jezdí teď z Oseka na Moldavu autobusy.

Z DUBÍ JEN AUTOBUSEM

„Až do 3. září jezdí čtyři páry vlaků a výlukových autobusů denně. Vlaky jezdí do úvraťové stanice Dubí. Pokud chtějí turisté navštívit horské obce Mikulov, Nové Město v Krušných horách a Moldavu, tak musí přestoupit do autobusů náhradní dopravy ČD ve stanici Osek město," vysvětlil Martin Müller, předseda Klubu přátel krušnohorské železnice Most Dubí Moldava o.s.

Motoráčky na železniční trati stopl sesuv letos v březnu. Podle posledních informací by SŽDC mohla začít opravovat problémové místo již tento měsíc. Ale jestli to tak skutečně bude, není v tuto chvíli jasné. Do řízení vstoupili totiž památkáři a čeká se na jejich vyjádření.

„V případě bezproblémového průběhu by práce na opravě mohly začít již v průběhu června. Dle výsledků analýz byl korigován časový průběh prací. Nově se předpokládá, že opravné práce budou probíhat v průběhu nejen v průběhu letošní stavební sezony, ale úplné dokončení sanačních prací bude završeno až v průběhu příštího roku," napsal ve vyjádření pro obce podél trati Jindřich Kušnír, ředitel odboru drážní a vodní dopravy ministerstva dopravy.

REKONSTRUKČNÍ PRÁCE

I když se na příčině nesjízdnosti tratě na Moldavu, tedy na sesuvu náspu nad Mikulovem prozatím nepracuje, přesto na Moldavské dráze probíhají rekonstrukční práce. A to jak v úseku Hrob - Dubí, tak v úseku Nové Město - Moldava. Od portálu novoměstského tunelu přes zastávku Mikulov-Nové Město až před nádraží Moldava se obnovuje zhruba 1800 metrů kolejí.

„Šlo o plánovanou akci, o které bylo rozhodnuto už loni. Pro nás je důležité, aby začaly práce i na sesuvu. Od lidí máme informace, že jízda náhradní autobusovou dopravou není to pravé ořechové," řekla místostarostka Moldavy Eva Kardová.

Pravidelný provoz na Moldavské dráze skončil koncem roku 2011. Motoráčky jezdí do hor o prázdniny, svátky a víkendy.