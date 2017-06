Mrtvá kočka v areálu teplické nemocnice rozzuřila spoustu lidí

Teplice - Mrtvá kočka, kterou koncem května nalezli v areálu teplické nemocnice, vyvolala mezi lidmi vlnu emocí. Kočky a jejich problémy přitom ke koloritu areálu teplické nemocnice patří už léta. Lidé je tu často krmí, objevily se ale také případy, kdy jim ubližují.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Marcela Rychnovská

Posledním případem se už zabývá policie. A řeší ho i lidé, především na facebooku. Tady se diskuze zvrhla v napadání a obviňování nejen vedení nemocnice, ale i spolku Fousek, který se o opuštěné a týrané kočky na Teplicku snaží starat.

VÝRAZNÉ ZDRAVOTNÍ RIZIKO

„Toulavé kočky ve zdravotnickém zařízení představují výrazné hygienicko-epidemiologické riziko. Jsou-li bez veterinárního dohledu, mohou být zdrojem mnoha infekčních nemocí pocházejících od zvířat. Je nutno brát v potaz, že v nemocnici se nachází množství pacientů s oslabenou imunitou, po operacích či jinak nemocných, kteří mohou do bližšího styku s kočkami přijít," vysvětluje Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, proč nyní instalovali písemné upozornění na nevhodnost krmení koček v areálu nemocnice.

Snahou nemocnice je, aby si kočky v areálu nezvykly a nekontrolovaně se nemnožily. Nemocnice se totiž nemůže o toulavé kočky starat.

Jak zdůraznil ředitel nemocnice, není to ani její povinnost. Ze strany nemocničního personálu ale nejsou podle něj kočky žádným způsobem perzekuovány.

Kočkám v areálu nemocnice pomáhá spolek Fousek. „Už v roce 2015 byl náš spolek požádán o pomoc, protože docházelo k podivným úmrtím nebo vážným zraněním koček. Od té doby jsme do naší péče převzali již devět koček, z nichž tři krátce na to zemřely. Tříměsíční kotě, které jsem vzala na léčbu domů, bylo zkopané a nikomu bych nepřála se dívat na utrpení, které ten malý chudák musel prožít. V péči naší členky je kočička, která byla loni těžce zraněná úderem do hlavy. Z krví zalitýma očima pobíhala dlouhou dobu po areálu nemocnice, než se jí konečně podařilo odchytit. Kočička je po zranění slepá a již u nás zůstane," popsala některé případy týrání „nemocničních" koček předsedkyně Fousku Irena Málková, která se angažuje i v posledním případu.

KOČKY JSOU POLODIVOKÉ

„Policie zahájila šetření a na moji žádost kočku odeslala na pitvu. Voda z jedné misky byla zaslána do laboratoře. Jen tím, že se podaří zjistit konkrétního viníka, který má toto týrání zvířat na svědomí, se snad podaří dosáhnout nápravy," uvedla Málková.

Kočky, o které se jedná, jsou polodivoké a nenechají se jen tak odchytit. Podle vedení nemocnice se jejich počet zvyšuje.

„Různě po areálu nemocnice rozmístěné misky s potravou, ale i hromádky granulí, které jsou pravidelně doplňovány milovníky koček, neslouží pouze za potravu oněm divokým kočkám, ale mohou sloužit za potravu i různým druhům hlodavců,. Kvůli miskám s jídlem se zvyšuje populace koček v areálu, a neklesá ani přes několik provedených kastrací, které šly k tíži Nemocnice Teplice," uvádí Hrubý s tím, že na prvním místě je pro nemocnici zdraví pacientů a návštěvníků. „Pokud by se našli zájemci o některé z koček, nacházejících se v areálu teplické nemocnice, a chtěli by jim nabídnout nový domov a postarat se o ně, mají samozřejmě naši plnou podporu a poděkování," dodává Hrubý.

Také Fousek už chce pracovat v klidu. „Pokud někdo nabyl dojmu, že jsme udělali málo či jsme situaci dokonce nezvládli, jak jsme se z diskuze dozvěděli, jen bych ráda uvedla, že jsme za 6 let zachránili již přes 800 koček. Vše děláme dobrovolně, po našem řádném zaměstnání, na úkor svého času a soukromí, zdarma. Na činnost nedostáváme žádné pravidelné dotace, spolek Fousek existuje jen díky darům hodných lidí. Z naší činnosti nám nevyplývají žádné povinnosti, jak se někteří mylně domnívají, motivuje nás pouze soucit a láska k těm ubohým stvořením," dodala Irena Málková.