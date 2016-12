Muslimská studentka z Teplic napsala dopis IS. Odmítá v něm teroristické útoky

Teplicko – Nejde o výbuch sazí. Muslimská studentka Eman Ghalebová žije s rodiči a sourozenci v Teplicích několik let. Navštěvuje teplické gymnázium. Její otec je uznávaný lékař. Po teroristických útocích z Berlína se rozhodla napsat dopis Islámskému státu.

Muslimská studentka z Teplic Eman Ghalebová.Foto: Deník/ Z. Traxler



„Svůj dopis nehodlám začínat pozdravem ,,Al-salam aleykum" ( Mír s vámi), ale prokletím, které vznáším do nebe každým dnem, každou modlitbou. Nebudu vás zdravit mírem ani dobrem, protože jste nositelé zla a nenávisti Nechci vás zdravit ani vás nechci oslovovat jako lidi, protože zkrátka v sobě nenesete špetku lidskosti. Jsem teprve 18letá holka žijící v Evropě, žiju právě tam, kde jste se rozhodli začít šířit vaše zlo na nevinných lidech potom, co vás přestalo bavit šířit strach a nenávist v muslimských státech," píše v dopisu Ghalebová. (celý dopis najdete v infoboxu viz níže)



Eman Ghalebová studuje na Gymnáziu Teplice. Nedávno tam vedení školy řešilo její vyloučení kvůli nošení šátku a údajné propagaci islámu. Vyloučení požadovaly asi tři desítky pisatelů. Škola se za studentku postavila a totéž udělali její spolužáci.

Studentka Ghalebová je poměrně aktivní na sociálních sítích. Komentuje tam dění ve světě, ale i situaci s muslimskou menšinou na Teplicku.

Dopis Islámskému státu (celé znění v originálu)

Svůj dopis nehodlám začínat pozdravem ,,Al-salam aleykum" ( Mír s vámi), ale prokletím, které vznáším do nebe každým dnem, každou modlitbou. Nebudu vás zdravit mírem ani dobrem, protože jste nositelé zla a nenávisti Nechci vás zdravit ani vás nechci oslovovat jako lidi, protože zkrátka v sobě nenesete špetku lidskosti. Jsem teprve 18letá holka žijící v Evropě, žiju právě tam, kde jste se rozhodli začít šířit vaše zlo na nevinných lidech potom, co vás přestalo bavit šířit strach a nenávist v muslimských státech. Neříkám, že vás to přestalo úplně bavit, to ne, ale zjistili jste, že přeci jenom vaše zločiny v Evropě mají větší mediální prostor, protože moc dobře víte, že krev lidí nemá stejnou hodnotu všude a že existuje dražší krev a levnější krev. Tuto skutečnost nelze bohužel vyvrátit, kvůli vám a kvůli těm, kteří za vámi stojí Ale prosím, přestaňte mít na seznamu obětí lidi, kteří mi mnoho dobra dopřáli, dopřáli mi svobodu, byli ke mně tolerantní a spravedliví víc než vy. Přestaňte jím být strachem! Snažíte se přesvědčit svět, že vaše válka je válka muslimů proti nemuslimům, když každý den zabíjíte muslimy jménem ,,muslimů" v muslimských státech, Sorry, ale o jaké válce mluvíte? Jak mi pro boha chcete vysvětlit vaší ,,válku muslimů proti nevěřícím" když oběti vašeho teror jsou z cca 99% muslimové? Jak mě přesvědčíte, že válčíte proti nevěřícím (ačkoliv ani myšlenka války proti nevěřícím neexistuje, ačkoliv ani to, co děláte nelze nazvat jako válku, ale jako útok), když se dokážete odpálit ve státech, kde je 99% muslimů.



Vybíráte si trhy, místa s největší koncentrací lidí a hlavně mešity, vaším nejoblíbenějším místem pro odpalování jsou mešity.Čí pak je to válka, prosím? A proti komu? Proti lidstvu a proti hodnotám. My muslimové jsme byli donuceni si zvyknout na vaše vraždění,ale nedokážeme vydržet zabíjení a strašení nevinných lidí naším jménem, jménem našeho náboženství a jménem naší knihy.Těmi nevinnými lidmi myslím mé evropské spoluobčany, přátelé, sousedy atd. a nejen Evropany, ale i veškeré lidstvo, které neuznává vaše barbarské myšlení. Po každém útoku, který spácháte si vzpomenu na verš:..aby ten, kdo zabije jednoho člověka byl souzen, jakoby zabil lidstvo veškeré." (5:32)- a ptám se sebe, jste vy vůbec muslimové? Tento verš je v Koránu, v knize, ze které podle vás čerpáte, copak jste tento verš nečetli? Co pro vás představuje ta ,ten člověk"? Pro mě je to každý člověk na světě: muslim, křesťan, žid, budhista, hinduista, ateista, homosexuál atd. V čem tedy věříte? Jakou knihu čtete?! Víte o výroku Proroka, který říká, že je lepší zbořit Kaabu, nejposvátnější kámen v nejposvátnějším místě muslimů, než prolít nevinnou krev? To opravdu nevíte, vždyť to ví každý muslim. Schválně, zbořte nám Kaabu, ale přestaňte zabíjet. Neustále se oháníte náboženstvím a tím, jací jste správní muslimové. Neustále nás muslimy, kteří odsuzují vaše myšlenky, považujete za odpadlíky, zabíjíte nás nehoršími metodami,ale hlavně že neustále hlásáte ,,vítězství islámu".



Jaké to vítězství si představujete, když se dokážete odpálit v mešitách mezi stovkami modlící se muslimy? Jaké to vítězství, když jste spáchali útok na nejposvátnější místo muslimů-uprostřed Mekky, v době nejposvátnějšího měsíce. Ale hlavně, jaké to vítězství si představujete, když neustále špiníte obraz muslimů na celém světě a vytrháváte všechno z kontextu, abyste dosáhli toho, co chcete? Udělaly jste z věty ,,Alláhu akbar" výkřik znamenající smrt. Udělali jste právě z věty,kterou říkám nejen já 5x denně při každé modlitbě. Proč? Nikdy nepřestanu mít ráda svou nejlepší kamarádku, která je právě křesťankou. Nikdy nezapomenu na toho žida, co mi podal s mírem a s úsměvem ruku. Nikdy nezapomenu na lidi, kteří mě podpořili v nejtěžších chvílích mého života- mimochodem byli to převážně ateisté. Nedokážu se dívat na jejich strach. Musím je po každém vašem zločinu uklidňovat a přesvědčovat, že nejsem jako vy-teroristka.



Nechci se dívat na to, jak se mě děti bojí právě kvůli vám. Nechci vaše jméno, nechci vaše činy. Svým přátelům popřeju veselé Vánoce ačkoliv jste se jim snažili ukrást tu radost. Nezapomenu jim popřát a dát dárek, nezapomenu si s nimi zazpívat koledy. Nechci vás prosit ať s tím přestanete, byť se vzdávám postupně svých snů a cítím, že moje budoucnost je naprosto v hájí pokaždé, co něco spácháte-právě mým jménem. Teď se možná zdá, že se vás lidé bojí, že jsou zmatení a že dokážou udělat cokoliv pro své bezpečí a že se klidně dokážou vzdát svých hodnot, což je váš hlavní cíl. Ale věřte, že přijde den, který mimochodem není daleko, kdy se všechny strany vyznávající dobro, lidskost a hodnoty spojí právě proti vám-proti nenávisti, proti zlu!. Však moc dobře víte jak velkou popularitu máte mezi 1.6 miliardy- ani ne 0,01% nebo méně? Uvědomte si, že nás nezastrašíte, tím, že vjedete kamionem do davu lidí, nejste tím hrdinové a ani nebude. Brzy prohrajete a zvítězí nad vaším zlem dobro. Spojí se ruce všech, kterým jste ublížili a na prvním místě se spojí muslimové proti vám- a já budu mezi prvními.

Mé jméno je Eman, což znamená ,,víra". Vždy bude ve mě víra v dobrých lidech, ve spravedlnosti, hodnotách, lidskosti, v lásce a v dobru. Závěrem vám chci poděkovat za to, že jste nejen mě ale mnoho muslimům a muslimkám udělali ze života peklo.



Stejně jako jsem začínala dopis proklínáním, tak ho tak i ukončím: Proklínám vás, proklínám velmoce, které vás podpořili, sponzorovali či dali mediální prostor abyste šířili strach, proklínám každého, kdo za vámi stojí a každého, kdo nad vašimi činy mlčí. Nevěděla jsem, jakým jazykem mám tento vzkaz napsat, jelikož nemohu s vámi najít žádnou společnou řeč, ale snad se má slova k vám dostanou.....