Na Bouřňáku to dost fičelo. I tak přijelo dost lyžařů

Teplicko – Skiareály v Ústeckém kraji hlásí rekordní návštěvnost za uplynulý víkend. Přestože patří mezi menší ve srovnání s areály v sousedních Libereckém i Karlovarském kraji, byly zcela v obležení vyznavačů zimních sportů. Lyžaře neodradilo ani sobotní špatné počasí a varování silničářů před závějemi.

Úprava svahů ve Sport centru Bouřňák.Foto: archiv



Návštěvnost měli slušnou i ve Sport centru Bouřňák a to i přes komplikace s uzavřenou silnicí z Hrobu do Mikulova. „I když nám vůbec nepřálo počasí, tak přijelo hodně lidí. Na vrcholu Bouřňáku byl vítr v nárazech až 120 km/h," řekl vedoucí SC Bouřňák Pavel Tetřev a dodal: „Přijelo by ještě víc lyžařů, ale v neděli byl omezený příjezd do Mikulova a Nového Města. V Hrobu byla cedule zákaz vjezdu, ale cesta do Mikulova byla v pořádku. Spousta lidí to otočila a jela domů. Škoda, že tam nestál někdo z policie a neinformoval lidi, kam mohou a kam ne."

„V provozu máme všechny sjezdovky. Udělali jsme některé změny provozní doby. Kompletní přehled najdou lidé na našich webových stránkách," řekl vedoucí SC Bouřňák Pavel Tetřev a dodal: „Standardní večerní lyžování zatím nemáme. Pod světly si lyžaři mohou zajezdit na Slalomáku, Hrobské a Údolíčku ve středu, v pátek a o víkendu a to vždy do 18:00," dodal Tetřev.

Druhý kapacitně zcela vyčerpaný víkend mají za sebou provozovatelé skiareálu v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem.

„V neděli bylo 1250 lidí, v sobotu 950," řekl za středisko Telnice Jindřich Holinger. (kos)