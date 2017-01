Na horách jsou ideální podmínky pro zimní sporty

Teplicko - Hory hlásí velmi dobré podmínky pro zimní radovánky. Trvat mají i přes víkend. Vleky mají puštěny celý týden na Bouřňáku. O víkendu bude lyžovat i Komárka.

„Máme vše v provozu. Téměř ideální podmínky. Dosněžujeme Hrobskou a Slalomák," řekl vedoucí SC Bouřňák Pavel Tetřev.

O víkendu bude fungovat parkoviště jak v Mikulově tak i na Bouřňáku. „Vedení střediska rozhodlo o změně formy večerního lyžování. Od příští středy (25. 1.) bude večerko v podobě, tak jak ho lyžaři znají a to od 18 do 21 hodin," dodal Tetřev.

KOMÁRKA

Vlek se o víkendu rozjede i na Komáří vížce. „Máme tu zhruba 50 cm sněhu. Středisko bude v provozu v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin. Dospělí za celý den lyžování zaplatí 250 korun, děti do 150 cm 170 Kč. Sjezdovky se upravují každý večer po lyžování, v případě nočního sněžení se rolbují i ráno před otevření střediska. Bufet s rychlým občerstvením bude též otevřen," řekla za Ski Komáří vížku Pavlína Lukáčová.

Parkování je asi 100 metrů od lyžařského střediska a je zdarma. Lyžovat na Komárce budou i příští týden a velmi pravděpodobně i o teplických jarních prázdninách (13. 2 - 17. 2.).

Mimo provoz zůstává kvůli chybějícím revizím vlek na kopci v Oseku.

BĚŽKY

Na své si přijdou i běžkaři. Připraveny by měly být všechny hlavní trasy: Dlouhá Louka, Nové Město, Cínovec, Fojtovice ale i Moldava. Horská obec Moldava tam na začátku sezony začala upravovat propojení na Nové Město novou trasou od moldavského nádraží lesem směrem na Studený pramen a nahoru podél silnice č.382. Trasa běžkaře vyvede poblíž Staré myslivny, odkud se volným terénem přesune kolem hotelu Ján na Krušnohorskou magistrálu. „Upraveno je téměř všude. Tedy od Komárky po Vrch tří pánů a na Novoměstsku, stadion i pěti a deseti kilometrové okruhy včetně napojení na Německo a Moldavu," řekl Michal Cuc, který na Moldavě provozuje penzion a dodal: „Složité je parkování. Doporučil bych běžkařům využít hromadnou autobusovou dopravu či vlaky, které jezdí do hor o víkendy, prázdniny a stání svátky."

BRUSLENÍ

Bruslit se dá na umělém kluzišti u Olympie a nebo u Rudolfky v Dubí. Nadšenci tam opět upravili na ledovou plochu asfaltové hřiště vedle sportovní haly Rudolfova huť.

Ke konci minulého týdne jim obleva dala stopku v bruslení, teď už je kluziště zase připraveno. Otevřeno je denně do 20:00, vstup zdarma. Dnes večer by tam měla proběhnout odložená akce Dubské ledové rejdění, což je večer plný her, muziky a bruslení.