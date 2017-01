Na hory pojede rekreační linka

Osek - Skibus opět vyjede na trasu Litvínov Osek Dlouhá Louka a zpět. Na cestu vyrazí v sobotu a neděli 21. a 22. ledna. Odjezd z autobusového nádraží v Litvínově je v 9.30 hodin, o pět minut později zastaví autobus u Citadely, v 9.50 v Oseku na náměstí a v 10.10 je na parkovišti na Dlouhé Louce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Odjezd z Dlouhé Louky je v 15 hodin a zastavuje se na stejných zastávkách. Jízdenka je obousměrná a stojí 30 Kč z Litvínova a 20 Kč z Oseka. Děti do 10 let neplatí. Linka jezdí do odvolání každý víkend při dobrých sněhových podmínkách. Rekreační dopravu finančně podporují města Litvínov a Osek a zajišťují ji Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a Destinační agentura Krušné hory. (vok)