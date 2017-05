Na lázeňské bude jezdit vláček Humboldt

Teplice – Jako zpestření letošních slavností budou premiérové jízdy turistického vláčku Humboldt.

„Bude jezdit v sobotu i v neděli od 10:00 do 19:00 hodin. Zastávka jednotného okruhu bude na parkovišti pod divadlem a cesta bude do Šanova, na Šanovský okruh a pak Českobratrskou ulicí zase do centra k divadlu," popisuje Tomáš Jarolím ze společnosti VisitTeplice, která láká turisty do Teplic a zajišťuje zde pro ně program, včetně komentovaných prohlídek města.