Na letní gumy je ještě brzy. Zimní pneumatiky by měli mít řidiči do konce března

Teplicko - Ačkoliv ještě nezačalo letní období, mnozí řidiči už přezuli svá auta do letních pneumatik. Nebo o tom minimálně začali uvažovat.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle odborníků by ale měli ještě počkat. Zimní počasí se může vrátit, navíc je třeba dávat pozor na ranní mrazíky, při kterých letní gumy mění své jízdní vlastnosti a ohrožují řidiče a jeho spolucestující na životě.

ŘIDIČI UŽ PŘEZOUVAJÍ

Přezout zimní gumy na letní se rozhodl například David Roman. Podle něj je na to již správné počasí. „V tomhle počasí je lepší už dávno přezout na letní. Je teplo a zimáky se mi začaly opotřebovávat. Jsou taky dražší než letní pneumatiky a hůř se na nich jezdí," říká David Roman.

Čtěte také. Tři osobáky se srazily na Žižkovce. Hasiči likvidovali stometrovou skvrnu nafty

Jenže jak upozornil Jan Pechout, ústecký specialista BESIPu, zimní pneumatiky by měl řidič mít podle zákona do konce března. „Náledí nebo sníh ještě stále můžeme očekávat. Nehledě na to, že ráno je stále ještě studené a hrozí přízemní mrazíky. Do těch sedmi stupňů se pořád vyplatí mít zimní gumy," řekl Pechout.

Podle něj začne letní guma v těchto teplotách tuhnout, „zvonit" a začne se na silnici chovat zcela jinak, hůř například drží v zákrutách. „Datum není důležité, je lepší přezout o týden dva později, ne dřív. Zimní pneumatiky, když budeme jezdit rozumně, začnou výrazně klouzat a ubývat až při dvaceti stupních Celsia," vysvětlil Pechout.

ČESKÉ PNEU = SPRÁVNÁ VOLBA

Za pravdu mu dávají i další odborníci. Například Petr Hečko z Autocentra Heas, který se v oboru pohybuje přes dvacet let.

„Je potřeba si vybrat dobře. Určitě neuděláte špatně, když si vyberete české pneu od firmy Barum. Ta dnes patří pod Continental a vykazuje nejlepší poměr cena/výkon," podotkl Petr Hečko.

Mohlo by vás zajímat: Strhnout! Statik rozhodl o osudu domu v Předlicích

Zároveň varuje před levnou čínskou produkcí. „Oni sice vyříznou dezén stejný jako na originál Michelinkách, ale materiál, ze kterého jsou odlité, není kvalitní. Podobně jsou na tom gumy od nepříliš známých značek. Kdybyste jednu prorazili, mohlo by se vám stát, že budete kupovat dvě nové. Na nápravu musejí být vždy dvě stejné pneumatiky a když prodejce řekne, že už je nemá a ani mít nebude, máte problém," řekl Hečko s tím, že u nich jsou na velký nárůst klientů připraveni.

Navíc se tu snaží přiblížit internetovým cenám pneumatik.