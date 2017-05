Na podvodnici, která chtěla okrást nemocného Románka, podají trestní oznámení

Krupka - Už dva roky je druhým domovem pětiletého Románka nemocnice Motol. S pomocí lékařů a rodičů tam statečně bojuje se zhoubným nádorovým onemocněním ledvin a plic.

Po kolečku různých vyšetření ho na začátku května čeká nástup na transplantaci kostní dřeně.

Příběh malého Románka, který má za sebou operace nádorů, bezpočet chemoterapií a ozářek, u vás po zveřejnění v Teplickém deníku zvedl obrovskou vlnu solidarity a snahu pomoci. Bohužel se ale našli i lidé, kteří se na dítěti, bojujícím o život, rozhodli vydělat.

POMOC KALENDÁŘEM

Románkův tatínek Jaroslav Průša pracuje jako řidič ve společnosti Sambular Logistics v Krupce. Právě jeho kolegové a kolegyně vymysleli koncem loňského roku charitativní projekt, jak rodinu podpořit a pomoci jim. Do projektu se zapojili všichni. V rolích modelů nafotili nástěnný kalendář v retro stylu a nabídli ho k prodeji s tím, že výtěžek věnují právě Románkovi a jeho náročné léčbě.

Míša a Jaroslav, rodiče statečného Románka tak viděli, že na boj s jeho nemocí nejsou sami. „Následovaly tři týdny vyřizování objednávek a stovky naježděných kilometrů kvůli rozvozům kalendářů. Máme radost, veškeré úsilí za to stálo a korunky malému stále schraňujeme a vyřizujeme objednávky," informovala nás průběžně Veronika Hřebíková ze společnosti Sambular.

Díky všem, kteří si kalendář zakoupili, nebo jen finančně přispěli, mohl Karel Cvejn, jednatel společnosti Sambular předat v minulých dnech na terminále v Krupce Románkovi a jeho rodičům částku téměř 85 tisíc korun.

„Bohužel, za peníze si štěstí a ani zdraví nekoupíte. Ale štěstí je už jen to, kolik dobrosrdečných lidí se ještě najde, kolik krásných zpráv a přáníček, která chytala za srdce, lidé rodině posílali. Jsme rádi, že nelehkou cestu k Románkově zdraví, jsme mohli i díky Vám, alespoň trošku zpříjemnit," vzkazuje tým ze Sambularu všem, kteří pomohli.

ZNEUŽITÍ FACEBOOKU

Bohužel se však našli i lidé, kteří na neštěstí druhých, dokonce malého dítěte, chtějí vydělávat!

„Příběh Románka s naší charitativní akcí nasdílela na facebooku Zuzana Dlouhá. Tvrdila, že kalendáře bude mít k dispozici a bohužel lidé, kteří chtěli Románkovi pomoci, posílali peníze na bankovní účet jejího přítele, který všem napsala. Kalendáře u nás ale nikdy nevyzvedla a peníze také neposlala," informovala o špatné zkušenosti Veronika Hřebíková.

Proto společnost Sambular prostřednictvím svého facebooku poprosila všechny, kteří si u paní Dlouhé objednali kalendáře a poslali jí peníze, aby jí přeposlali svoji komunikaci s paní Dlouhou a potvrzení o odeslání platby na její účet, aby celou situaci mohli začít řešit s policií.

„Podvodnice Zuzana Dlouhá, se bohužel neozývá. Budeme na ní podávat trestní oznámeni," dodala Veronika Hřebíková.

Ani tato špatná zkušenost ale kolegy ze Sambularu a přátele rodiny neodradila ve snaze pomáhat. O víkendu uspořádali v Ústí další akci tentokrát sportovně-charitativního charakteru.

Součástí byl turnaj ve futsalu a zábavný program pro celou rodinu, aby si všichni užili hezký den a současně pomohli dobré věci. Dobrovolné vstupné a všechny vybrané finanční prostředky poputují opět k malému Románkovi.

Ohlasy z facebooku:Petra Prokopová: „Románkovi držíme všechny palce co máme, ať se co nejdřív zcela uzdraví a do dalších let přejeme jemu i rodičům už jen samou radost a štěstí!!!"

Gabriela Uličná: „Myšlenka zaměstnanců společnosti Sambular Logistics je úžasná.

Kalendáře máme již pověšené v kancelářích. Románkovi posíláme veliké objetí."

Radka Novotná Schrenková: „Románkovi drží palce i holky z porcelánu. Ať jsi brzy doma."

Eva Sarvašová : „Románkova dlouhá cesta za zdravím je hodně složitá, ale s takovou rodinou a kamarády co má kolem sebe to zvládne....."