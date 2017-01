Na Reisemesse Dresden si zkusí dekorovat porcelán

Dubí - Zájemci o cestování míří do saské metropole. Už v pátek se otevřou brány veletrhu cestovního ruchu Reisemarkt v německých Drážďanech.

Ilustrační fotoFoto: archiv

Se svou expozicí a pozvánkou do severních Čech se zde představí rovněž Ústecký kraj. Na výstavišti Reisemesse Dresden 2017 se bude prezentovat v hale č. 4.

V expozici kraje, která má za cíl představit odborníkům i široké veřejnosti zdejší krásy a zajímavosti, nebude ani letos chybět akciová společnost Český porcelán. Prezentuje své výrobky vytvořené jak v Dubí, tak v duchcovské manufaktuře Royal Dux. Součástí toho jsou ukázky malby kobaltem na porcelán. Právě cibulákový porcelán, který bude před zraky návštěvníků výstavy zdobit malířka, je pro Dubí tradiční, vždyť se tu vyrábí už 152 let.

Právě drážďanské vystoupení dubských výrobců porcelánu chce přilákat zahraniční turisty na tzv. Porcelánové stezky, jež Český porcelán připravil za finanční podpory Ústeckého kraje jako ojedinělý projekt spojující turisticky zajímavá místa Teplicka a jejichž společným jmenovatelem je porcelán.

Vznikly čtyři trasy Po stopách Giacomo Casanovy, Od královny Judity po porcelán s modrou krví, dále stezku Panstvím hrabat Valdštejnů a knížat Clary-Aldringenů nebo Z oseckého kláštera ke skvostu benátské architektury v Dubí. Ve všech případech dává společnost Český porcelán zájemcům možnost nahlédnout pod pokličku výroby porcelánu a podglazurové dekorace přímo v provozech firmy.

Veletrh cestovního ruchu potrvá v Drážďanech od 27. do 29. ledna a je pro zájemce, tedy i ty z Teplicka a dalších míst Ústeckého kraje, co to nemají do Drážďan daleko, otevřený vždy od 10 do 18.00 hodin. (lmax)