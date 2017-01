Na severu Čech zůstává bez majitele tisíce opuštěných nemovitostí

Severní Čechy - V šedesátých letech minulého století postavili lesáci v části obce Telnice panelové ubytovny. V osmdesátých letech je získal tehdejší národní výbor, dnes radnice. Alespoň si to jeho představitelé mysleli. „Katastrální úřad to jaksi nezapsal. Prostě opomenul uvést změnu vlastnictví," popisuje dnes Jan Doubrava, zdejší starosta.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Osm bytovek v obecním paneláku o dvou vchodech s čísly 172 a 173 tak obec vlastně už přes třicet let spravuje v podstatě nelegálně. „Poslední dva roky se snažím o jejich zapsání v katastru, a tak o zlegalizování jejich držby. Jenže to komplikuje zákon," pokračuje starosta Doubrava.

Kromě paneláku takto komplikovaně musí vyřešit i vlastnictví lesů a pozemků, doposud napsaných na Lesy České republiky, jež by ale měly ve skutečnosti patřit obci Telnice. „Našel jsem na ministerstvu dokumenty z devadesátých let, ale katastr to podle nich nesmí zapsat. Nezbylo, než se obrátit na náš krajský úřad s dotazem jak to vyřešit legálně. Nějakou výjimkou ze zákona, třeba," zamýšlí se Jan Doubrava.

DĚDIC PADL VE VÁLCE

V Libořicích na Žatecku nemovitost bez majitele ohrožuje dům a pozemek, který s ní sousedí. „Máme tam dvorek s bazénem a obvodové zdi toho zbořeniště hrozí, že se sesypou přímo k nám," líčí nešťastně libořická starostka Eva Vráblíková.

Problém se táhne desítky let, už od druhé světové války. Jediný syn majitelů v ní padl. Dům s pozemkem neměl kdo zdědit a vše se táhne až dodnes. „Nemáme to ani od koho koupit. Takových případů musí být spousta. Bylo by opravdu potřeba, aby zákonodárci začali konat," povzdechla si starostka Vráblíková.

V minulosti řešila podobné trable jako její kolega z Telnice. „Ještě za komunistů jsme s manželem koupili areál bývalé požární neboli hasičské zbrojnice. Výbor to zapomněl zapsat na katastru, a tak jsme ji museli po revoluci koupit podruhé. Ostatně, ještě dneska panuje v parcelaci pozemků obrovský nepořádek, kolikrát se například kříží," dodává.