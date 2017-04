Na školní obědy pro chudé stát dá 35 milionů korun

Teplicko, ČR - Na pořízení obědů pro děti od tří do 15 let, jejichž rodiče nemají na zaplacení stravování, by v příštím školním roce mohlo putovat 35 milionů korun. Pomoc mohou dostat děti z mateřských a základních škol i víceletých gymnázií z rodin, které přes čtvrt roku pobírají dávky. Týká se to všech krajů.

dnes 12:53 SDÍLEJ:

Projekt pokračuje třetí rok, dosud se zaměřoval na čtyři kraje. V tomto školním roce dostává obědy v asi dvou stovkách škol kolem 3 400 dětí. Podle Habáně resort zatím vydal zhruba 19 milionů. Dotace na obědy pro chudší děti poskytuje i ministerstvo školství. Pro letošek vyčlenilo 30 milionů korun. O peníze mohly žádat neziskové organizace. Celkem 29,75 milionu ze sumy poskytne Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a 5,25 milionu český rozpočet. O podporu ministerstva práce mohou žádat kraje, a to do konce října. Pokud žádost podají do konce května, získají finance na pořízení obědů na celý školní rok. Při pozdějším přihlášení peníze půjdou na stravování ve druhém pololetí. ČTĚTE TAKÉ: Pamlsková vyhláška. Děti nakupují sladkosti mimo školy Školy, které se do projektu zapojí, uzavírají s krajem smlouvu o partnerství. Rodiče školáků, kteří do těchto škol chodí, si obstarají od úřadu práce potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi. Doklad děti odevzdají ve škole, dostanou pak stravu zdarma. Podle ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) má lepší stravování vliv i na prospěch. Navíc se děti nevydělují a na oběd mohou chodit s ostatními spolužáky. "Podpoření žáci mají výrazně lepší docházku, zlepšila se jim výkonnost a koncentrace při vyučování, a tím i jejich prospěch. Žáci jsou zdravější, fyzicky aktivnější, lépe se zapojují do kolektivu a mají s ostatními spolužáky více společných prožitků," uvedlo ministerstvo školství. Ministerstvo práce je připraveno uvolnit další peníze, pokud by byl o obědy pro školáky zájem. Díky operačnímu programu potravinové a materiální pomoci, kam plynou prostředky z evropského fondu FEAD, může Česko od roku 2014 do roku 2020 získat na pomoc lidem v nouzi až 400 milionů korun. Do projektu ministerstva školství se loni v prvním pololetí zapojilo 890 škol z celého Česka, obědy dostávalo přes 4500 dětí. Resort nyní zjišťuje možnosti dalšího rozšíření podpory, aby stravování mělo víc školáků. Ministerstvo školství zdůraznilo, že pro zajištění školních obědů není možné různé programy kombinovat. Pokud se škola zapojí do jednoho projektu, nemůže už na stravování využít jiné dotace. ČTĚTE TAKÉ: Věznil děti v garáži, sám požaduje doživotní trest

Autor: ČTK