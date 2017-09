Nádraží na Moldavě možná ožije

Krušné hory – Na velikém objektu nádraží se podepisuje zub času. Mohlo by se tam vrátit alespoň občerstvení.

Vlaky do hor na trati Most - Moldava využívá spousta turistů i sportovců.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Na nádraží v horské Moldavě se možná vrátí život. O restartu alespoň uvažuje obec, která rozsáhlou budovu vlastní. Jednání vede se zájemcem, jenž by chtěl na nádraží zřídit občerstvení a půjčovnu běžek. „Nebráníme se žádným aktivitám, které by oživily nádraží,“ říká místostarostka Moldavy Eva Kardová.

Nejraději by ovšem byla, kdyby se opět rozjela nádražní restaurace. Pivo či párek si tam nedáte již několik měsíců. „Restaurace tam chybí. Uvidíme, jak dopadnou jednání s aktuálním zájemcem. Nechci předbíhat,“ řekla místostarostka. „Celková záchrana nádraží smysluplným projektem je ve stádiu hledání. Rádi bychom získali nějakou dotaci,“ dodala.

Nádraží v horské Moldavě je obří. Zub času se na něm podepisuje. Kdysi v něm sloužil i známý spisovatel Adolf Branald. „Budova se stala symbolem pokroku tehdejší horské vesnice, protože byla součástí moldavské horské dráhy, která před více než 130 lety zahájila provoz do těchto horských končin. A to byl počin více než průkopnický,“ dodala Kardová.

Dobrou zprávou pro Moldavskou dráhu a i pro samotné nádraží je fakt, že Ústecký kraj, který platí dopravu na této unikátní trati, objednal u Českých drah speciální víkendové turistické jízdy. „Vlak by měl jezdit celoročně o víkendech v počtu jeden pár denně v trase Ústí nad Labem - Teplice - Louka u Litvínova - Moldava. Ráno tam a odpoledne zpět,“ řekla mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Navíc nebude to ledajaký vlak, půjde totiž o tzv. žraloka. Tedy moderní soupravu RegioShark, která svým tvarem připomíná právě mořského predátora. Prvně by měl vyjet v prosinci.

Kdo chce momentálně vyrazit na výlet na hřebeny Krušných hor, může využít čtyř párů vlaků vždy o víkendy, svátky a prázdniny. Jindy vlak nejezdí. Pozor si musí dát na výluku v úseku Dubí - Moldava způsobenou sesuvem trati. Místo motoráčků jezdí teď z Oseka na Moldavu autobusy. „Na sanaci sesuvu se pracuje. Na trati se opraví sesunutá opěrná zeď a znovu se bude dělat také odvodnění,“ popsal mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Práce vyjdou na 53 milionů korun. Hotovo má být do konce listopadu.

Unikátní trať Moldavská horská dráha Most - Freiberg (nazývaná též Teplický Semmering), byla oficiálně zprovozněna 18. května 1885. V rámci celé republiky se jedná o technicky unikátní horskou trať, která pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí překonává značné stoupání.

Dostala se už i na poštovní známku a objevila se v několika dokumentech. Ten poslední se jmenuje Záhada lokálek. K vidění je na serveru youtube.cz. Jeho autorka Andrea Primusová jím chce vyvolat veřejnou diskuzi o tratích, vlacích, nádražích i silnicích.